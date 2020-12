NEOS: Meinl-Reisinger gratuliert Martin Wallner zur Wahl als NEOS X Landessprecher

Meinl-Reisinger: „NEOS bleiben die einzige Partei mit einem 10. Bundesland und einer starken Stimme für über eine halbe Million Auslandsösterreicher_innen“

Wien (OTS) - NEOS X, die pinke Landesgruppe für mehr als 500.000 Auslandsösterreicher_innen, haben bei einer Mitgliederversammlung Martin Wallner als Landessprecher gewählt. NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger gratuliert und betont die wichtige Arbeit für viele Österreicher_innen im Ausland. „NEOS bleiben die einzige starke Stimme für über eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher. Besonders in Zeiten von Einreisebeschränkungen und geschlossenen Grenzen ist es wichtig auch für jene Menschen Politik zu machen, die nicht in Österreich leben. Ich freue mich, mit Martin Wallner einen langjährigen Kämpfer für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher als Landessprecher an meiner Seite zu haben.“ NEOS sind weiterhin die einzige politische Partei mit einer gleichwertigen zehnten Landesorganisation, so Meinl-Reisinger. „Das neu gewählte Landesteam zeigt die Lebensrealität der Menschen. Von Texas, über Luxemburg bis zu unseren Nachbarländern Schweiz und Deutschland. Überall leben und arbeiten viele Österreicherinnen und Österreicher und sind ihrer Heimat noch verbunden. Auch sie brauchen eine politische Stimme im Nationalrat und die heißt NEOS.“

Martin Wallner neuer Landessprecher

Zum Nachfolger von Thomas Altmann wurde der Unternehmer Martin Wallner gewählt. Wallner setzt sich seit 15 Jahren für Auslandsösterreicher_innen ein, lebt derzeit in Austin, Texas, und ist seit 2014 Mitglied des NEOS X Landesteams. „Besonderes Anliegen ist für mich, dass Österreich die restriktive Haltung zu Doppelstaatsbürgerschaften endlich ändert. Die derzeitigen Regelungen gehen an der Lebensrealität vieler Menschen im In- und Ausland völlig vorbei.“ Wallner ist neben seiner Tätigkeit bei NEOS Mitgründer der überparteilichen Initiative Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich.

Zur stellvertretenden Landessprecherin wurde die gebürtige Oberösterreicherin Anja Trenkwalder gewählt. Nach Aufenthalten in den USA, Hongkong und Irland lebt sie derzeit in Luxemburg und ist in der Wirtschaftsprüfung tätig. Ehrenamtlich engagiert sie sich für Personen ohne Obdach und für die Bildung unterprivilegierter Kinder. Weitere Mitglieder des Landesteams sind Michael Hart (London), Julia Kindelsberger (Zürich), Constantin Sluka (Basel) sowie Natalie Obergruber und Klaus Kitzmüller (jeweils München).

