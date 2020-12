NÖ Wohnassistenz um 7,6 Millionen Euro bis 2024 verlängert

LR Eichtinger/Neuhauser: NÖ Wohnassistenz hilft in Notsituationen, das Leben neu zu ordnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Wohnassistenz – eine Initiative des Vereins Wohnen und der Unterstützung der NÖ Wohnbauförderung – bietet Menschen, die in Gefahr sind, ihren eigenen Wohnraum zu verlieren, ein neues Zuhause. „Unser Ziel ist es, Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zielgerichtet zu betreuen, um einen Wiedereinstieg in ein geordnetes Mietverhältnis zu ermöglichen. Wir helfen punktgenau, das Familienbudget gerade in Zeiten starker finanzieller Belastungen zu entlasten“, so NÖ Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger. Seit Bestehen dieser Initiative wurde in den letzten 14 Jahren durch die NÖ Wohnassistenz mehr als 3.800 Personen in 1.790 Haushalten in ganz Niederösterreich geholfen, mit der telefonischen Erstberatung wurden insgesamt fast 18.700 Personen bei Wohnproblemen unterstützt.

„Bei jeder zweiten Wohnungsbewerbung sind auch Kinder betroffen. Durch eine Stabilisierung der Wohn- und Lebenssituation der Eltern wird auch eine solide und gesunde Lebensentwicklung der Kinder gefördert“, führt Ingrid Neuhauser, Geschäftsführerin von Verein Wohnen aus und ergänzt: „Dadurch geben wir ihnen wieder Sicherheit, Halt und ein sicheres Zuhause.“ Durch die NÖ Wohnassistenz wird es Kindern ermöglicht, in einer gesunden Wohnumgebung aufzuwachsen, was die Chancen für ihre Zukunft maßgeblich erhöht. Denn das Aufwachsen in einer guten Nachbarschaft, in einer guten Wohngegend ist für die weitere Entwicklung von großem Vorteil.

„Hilfe für Menschen in Not ist dem Land Niederösterreich ein großes Herzensanliegen. Deshalb unterstützen wir die NÖ Wohnassistenz durch die Wohnbauförderung auch in den Jahren 2021 bis 2024 mit 7,6 Millionen Euro. Diese Summe ist wichtig, denn mit jedem einzelnen Euro helfen wir in Not geratenen Menschen, die ein Dach über den Kopf in Niederösterreich brauchen“, so Eichtinger.

Zudem gibt es als zusätzliches Angebot der NÖ Wohnassistenz die „Erstberatung“. Unter der Nummer 02742/355934-100 bekommen Menschen in sozial bzw. finanziell bedingter Wohnungsnotlage erste Orientierung und Hilfe. Gegebenenfalls kommt es in weiterer Folge zur Bewerbung für eine Wohnung der NÖ Wohnassistenz.

Nähere Informationen finden Sie unter: www.wohnassistenz-noe.at oder beim Verein Wohnen unter 02742/470 76.

