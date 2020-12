Corona-Hotline des BMF mit erfolgreicher Zwischenbilanz – 150.000 Anliegen geklärt

BMF erteilt seit April telefonisch und per Mail Auskunft über Umsatzersatz und Co., Wartezeit von nur 30 Sekunden, 99 Prozent Erstlösungsrate

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Finanzen hat am 20. April 2020 eine Corona-Hotline eingerichtet, um die heimischen Unternehmen bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Unter der Telefonnummer 050 233 770 werden unter anderem Auskünfte zu steuerrechtlichen Erleichterungen, Kurzarbeit, Härtefallfonds, diversen Hilfs-Fonds, Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz und Verlustersatz erteilt.

„Die Bundesregierung hat 2020 eine Vielzahl an unterschiedlichen Hilfsinstrumenten aufgesetzt, um bestmöglich auf die Herausforderungen in den einzelnen Branchen zu reagieren. Hier stets den Überblick zu behalten ist für die Betroffenen nicht immer ganz einfach, deshalb haben wir bereits zu Beginn der Krise unser Informations- und Serviceangebot erweitert. Mehr als 150.000 Anfragen per E-Mail und Telefon verdeutlichen den Bedarf dieser Maßnahme. Erfreulicherweise konnten wir 99 Prozent der Fälle bereits beim Erstkontakt lösen. Angesichts der hohen Zahl an Anfragen möchte ich mich besonders bei unseren Hotline-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die hier seit April äußerst engagiert einen wichtigen Beitrag im Sinne der Unternehmen und einer serviceorientierten Finanzverwaltung leisten“, so Finanzminister Gernot Blümel.

Mittlerweile wurden ca. 140.000 Telefonate geführt und 10.000 E-Mails beantwortet, wobei 99 Prozent der Fragen sofort gelöst werden konnten. Die durchschnittliche Wartezeit, bis Anrufer mit einer Mitarbeiterin bzw. einem Mitarbeiter verbunden werden, beträgt nur etwa 30 Sekunden. Die Fragen werden im Schnitt binnen zwei Minuten beantwortet, wobei der Großteil der Anrufe aktuell den Umsatzersatz und den Fixkostenzuschuss betrifft. Zu Beginn der Krise wurden vor allem Fragen zum Härtefallfonds, dann zu den Hilfskrediten und Garantien sowie zur Kurzarbeit gestellt.

Die Hotline ist von Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 15:30 Uhr und am Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr erreichbar, zusätzlich können auch schriftliche Anfragen via Kontaktformular auf der Website des BMF oder unter der E-Mail-Adresse corona.hotline @ bmf.gv.at gestellt werden.

