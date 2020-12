ORF-Wiener Philharmoniker: Vertragsverlängerung zur Übertragung von Neujahrs- und Sommernachtskonzerten

Zusammenarbeit fünf weitere Jahre bis 2027

Wien (OTS) - Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im ORF ist gesichert – nicht nur am 1. Jänner 2021. Der noch bis inklusive 2022 laufende aktuelle Vertrag über die erfolgreiche Zusammenarbeit des Orchesters mit dem Österreichischen Rundfunk, der die Übertragung der beiden weltweit größten Klassikereignisse Neujahrskonzert und Sommernachtskonzert regelt, wurde heute, am Montag, dem 28. Dezember 2020, im Wiener Musikverein auf weitere fünf Jahre verlängert. Damit ist dem ORF-Publikum bis 2027 philharmonischer musikalischer Hochgenuss an den Neujahrstagen bzw. im Frühsommer aus der barocken Gartenanlage von Schloss Schönbrunn garantiert. Die ORF-Produktionen beider Konzertveranstaltungen werden von Millionen Menschen weltweit mitverfolgt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Es erfüllt mich mit großer Freude, dass der ORF und die Wiener Philharmoniker ihre ausgezeichnete langjährige Erfolgspartnerschaft im Bereich der Neujahrs- und Sommernachtskonzerte um weitere fünf Jahre prolongieren. Damit ist gesichert, dass die wichtigsten musikalischen Botschafter unseres Landes das größtmögliche Publikum – in Österreich als auch weltweit – erreichen und dank der ORF-Übertragungen auf höchstem technischem Niveau bestmöglich zur Geltung kommen. Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern haben somit jedes Jahr die Möglichkeit, dieses Spitzenorchester und damit österreichische Kultur und Identität von ihrer schönsten Seite zu erleben. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.“

Professor Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker:

„Die Wiener Philharmoniker freuen sich, dass die hervorragende Partnerschaft mit dem ORF verlängert werden kann. Es ist dies ein Zeichen größter Wertschätzung. Unser gemeinsamer Fokus liegt weiterhin darauf, höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist eine vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit durch nichts zu ersetzen.“

Details zur Kooperation ORF – Wiener Philharmoniker

Seit 1. Jänner 1959 überträgt der ORF das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das am 1. Jänner 2021 sein 80-Jahr-Jubiläum feiert (81. Konzert, 63. ORF-Übertragung). Beim Sommernachtskonzert, das von 2004 bis 2007 noch „Konzert für Europa“ hieß, ist der ORF als Host Broadcaster von Anbeginn dabei. Mittlerweile begeistern beide Veranstaltungen jährlich Millionen TV-Zuseher/innen in mehr als 90 Ländern rund um den Globus. Ohne das Medium Fernsehen wäre dieser herausragende Erfolg wohl nicht vorstellbar.

Der Vertrag zwischen Wiener Philharmonikern und ORF regelt die Übertragung beider Konzerte via TV und Radio (sowie Online als Live-Stream und Video-on-demand): Der ORF übernimmt die (Live-)Produktion und erhält im Gegenzug die TV-Ausstrahlungsrechte für Österreich, Südtirol und 3sat sowie Radiorechte. Die ebenfalls vom ORF produzierten traditionellen Balletteinlagen sowie der seit 1992 präsentierte ORF-Film zur Konzertpause werden gemeinsam finanziert. Darüber hinaus zeichnet der ORF für die TV-Zuspielungen zu ausgewählten Konzertstücken verantwortlich. Weiters kann der ORF optional ein Auslandskonzert der Wiener Philharmoniker übernehmen, wie zuletzt den im April 2020 gezeigten Auftritt aus Macao unter Andrés Orozco-Estrada mit Yuja Wang als Solistin.

Zusätzlich zur Kooperation im Hinblick auf die Neujahrs- und Sommernachtskonzerte haben die Wiener Philharmoniker und der ORF gültige Rahmenvereinbarungen über die exklusive Präsentation philharmonischer Abokonzerte in TV (ORF III) und Radio (Ö1), via Online-Streaming und Video-on-Demand (auf der ORF-TV- und Radiothek) sowie auf dem von ORF und Unitel betriebenen Klassikportal fidelio (www.myfidelio.at).

Das nächste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist im ORF am 1. Jänner 2021 live um 11.15 Uhr in ORF 2 und Ö1 sowie als Live-Stream via TVthek.ORF.at und oe1.ORF.at zu erleben.

