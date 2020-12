Nehammer: Polizistinnen und Polizisten leisteten hervorragende Arbeit an Feiertagen

119.126 Grenzkontrollen - 3.814 Kontrollen von Quarantänemaßnahmen – 663 Anzeigen - 1.520 Einreiseverweigerungen - 8.951 Heimquarantänen angeordnet

Wien (OTS) - Zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von COVID-19 in Österreich führte die Exekutive über die Weihnachtsfeiertage in Zusammenwirken mit dem Österreichischen Bundesheer unter anderem an den Grenzübergängen bei der Einreise nach Österreich verstärkte Kontrollen durch. „Die Polizistinnen und Polizisten haben an den Feiertagen herausragende Arbeit geleistet“, sagte Innenminister Karl Nehammer am 28. Dezember 2020. „Sei es bei Verkehrsmaßnahmen in den Skigebieten, bei Kontrollen an den Grenzen oder bei der Überwachung der Ausgangsbeschränkungen. Alles Maßnahmen, die mit viel Fingerspitzengefühl, Professionalität und Umsicht für die Menschen in unserem Land durchgeführt wurden.“

„Der Beruf der Polizistin, bzw. des Polizisten war noch selten so umfassend fordernd wie in diesem Jahr. Dafür gebührt mein ausdrücklicher Dank und meine Anerkennung“, betonte Nehammer.

119.126 Grenzkontrollen über Weihnachtsfeiertage

Insgesamt erfolgten über die Weihnachtsfeiertage 119.126 Kontrollen an Österreichs Grenzen. 26.083 am 24. Dezember, 26.639 am 25. Dezember, 23.877 am 26. Dezember und 42.527 am 27. Dezember – insgesamt 119.126 Grenzkontrollen. Außerdem wurden 3.814 Kontrollen von Quarantänemaßnahmen durchgeführt. 817 am 24. Dezember, 964 am 25. Dezember, 1.163 am 26. Dezember und 870 am 27. Dezember.

663 CoviD 19-Anzeigen nach dem Maßnahmengesetz

Die Zahlen der CoviD 19-Anzeigen nach dem Maßnahmengesetz über die Weihnachtsfeiertage lauten wie folgt: 74 (24. Dezember), 124 (25. Dezember), 285 (26. Dezember) und 180 (27. Dezember) – das ergibt insgesamt 663 Anzeigen. Im selben Zeitraum wurden insgesamt 158 Organmandate nach dem CoviD 19- Maßnahmengesetz sowie vier Anzeigen nach dem Epidemiegesetz ausgestellt.

1.520 Einreiseverweigerungen

Bei den Kontrollen wurde 1.520 Personen die Einreise aufgrund der Covid-19-Einreiseverordnung durch die Gesundheitsbehörde verweigert. 543 am 24. Dezember, 149 am 25. Dezember, 396 am 26. Dezember und 432 am 27. Dezember.

8.951 Personen in Heimquarantäne geschickt

Insgesamt wurde über die Weihnachtsfeiertage für 8.951 Personen die Heimquarantäne angeordnet. 485 am 24. Dezember, 1.801 am 25. Dezember, 2.387 am 26. Dezember und 4.278 am 27. Dezember.

