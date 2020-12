Linzer und sein elektronischer Komplize beendeten Lotto Krimi

9,2 Mio. Euro – ein Sechser der Superlative; Vier Sechser bei LottoPlus und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Ein Oberösterreicher war der Täter, und ein Computer sein Komplize; Was klingt wie das Ende eines Krimis, ist es auch. Am Sonntag wurde der dreiwöchige Lotto Krimi mit dem Titel „Sechsfachjackpot“ beendet, denn einem Spielteilnehmer aus der Umgebung von Linz gelang der alles entscheidende Treffer: Er tippte als einziger die „sechs Richtigen“ und kassiert für seinen Solo-Sechser exakt 9.165.954 Euro. Bei der Ausführung dieser Tat stand ihm der Computer zur Seite, denn er platzierte die alles entscheidende Sechser-Kombination in den vierten von sechs gespielten Tipps.

Dieser Erfolg schlägt sich mit zwei Superlativen zu Buche: Es ist der höchste Sechser in diesem Jahr, und es ist der höchste jemals in Oberösterreich erzielte Lotto Gewinn. In der Ewigen-Bestenliste ist es der fünfthöchste Lotto Sechser in Österreich.

Damit ist nun auch eine weitere „spannendste Lotto Ziehung des Jahres“ Geschichte, deren Spannungsmoment auch auf die Spielbeteiligung zurückzuführen ist. Die Österreicherinnen und Österreicher zeigten sich – wie stets um die Weihnachtszeit – nicht nur spendenfreudig, sondern auch sehr in Spiellaune. So wurden trotz der beiden Feiertage am Freitag und Samstag rund 7,6 Millionen Tipps abgegeben, was alle Erwartungen der Österreichischen Lotterien betrifft. Es wurden nahezu dreimal so viele Tipps wie vermutet gespielt, und damit stieg die prognostizierte Gewinnsumme von 8 Millionen Euro auf tatsächlich knapp 9,2 Millionen Euro an. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser stieg damit ebenfalls auf 60:40, denn mit diesen 7,6 Millionen Tipps wurden rund 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt.

Drei Spielteilnehmer erzielten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Oberösterreicher, ein Steirer und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Lotterien App abgegeben hatte, gewannen damit jeweils rund 81.500 Euro.

LottoPlus

Gleich einen vierfachen Sechser-Erfolg gab es bei LottoPlus. Ein Tiroler und ein Steirer waren hier jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Wiener und ein win2day-User tippten ihren Sechser jeweils per Normalschein. Alle vier erhalten einen Gewinn von je mehr als 138.800 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und so wird bei der letzten Ziehung des Jahres ein Jackpot ausgespielt. Dabei wird es um rund 450.000 Euro gehen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020

1 Sechser zu EUR 9.165.954,00 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 81.537,50 229 Fünfer zu je EUR 1.165,20 556 Vierer+ZZ zu je EUR 143,90 9.731 Vierer zu je EUR 45,70 12.596 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 154.426 Dreier zu je EUR 5,20 439.056 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 16 18 19 24 28 32 Zusatzzahl 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020

4 Sechser zu je EUR 138.821,10 101 Fünfer zu je EUR 1.287,70 5.325 Vierer zu je EUR 21,80 89.873 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 4 12 30 31 37

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. Dezember 2020

JP Joker, im Topf bleiben EUR 289.191,17 - 450.000 Euro warten 16 mal EUR 8.800,00 124 mal EUR 880,00 1.355 mal EUR 88,00 14.181 mal EUR 8,00 141.850 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 8 4 4 7 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at