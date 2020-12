Niederösterreichs Gründeragentur riz up führte 17.000 Beratungsgespräche im Jahr 2020 durch

LR Danninger: Bedarf an Beratungen war heuer besonders groß

St. Pölten (OTS/NLK) - „Unsere Gründeragentur riz up begleitet erfolgreich jährlich Ein-Personen-Unternehmen, Kleinunternehmen und Start-Ups in Niederösterreich bei der Gründung und beim Wachstum. Heuer war der Bedarf an Beratungen besonders groß, über 17.000 Beratungen wurden durchgeführt, das sind 5.000 mehr als im Vorjahr“, betont Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Der neuerliche Lockdown ist gerade für Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer eine große Belastung. Die riz up Hotline ist auch jetzt, zwischen den Feiertagen, für sie erreichbar und steht mit umfangreichen Services bereit.“

Die riz up Hotline ist werktags erreichbar und bietet einerseits aktuelle unter-nehmensrelevante Informationen zu den Covid-Unterstützungsmaßnahmen und Unterstützung bei der Beantragung. Andererseits brauchen viele Unternehmen betriebswirtschaftliche Hilfe und Unterstützung bei der Anpassung des Business-Modells, auch hier können die Expertinnen und Experten des riz up weiterhelfen.

„Wir unterstützen kostenlos Gründerinnen und Gründer, Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer mit gezielter Beratung, persönlichen Coachings und speziellen Trainings bei den unternehmerischen Entscheidungen“ informiert riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt. „Zusätzlich zu dieser persönlichen Begleitung bei Gründung und Wachstum bieten wir in unseren sechs riz up Gründerzentren über 100 Firmen mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen geeigneten Unternehmensstandort in Niederösterreich.“

Hotline für EPU Kleinunternehmen, Jungunternehmer-Innen und Start-Ups aus Niederösterreich: riz up, NÖ Gründeragentur: 02622 / 26326

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

