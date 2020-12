Neuer TV-Nachmittag in ORF 1: ORF-Premiere für „Zoo und so – Tierisch wild!“ und „Modern Family“ ab 4. Jänner

Außerdem: Wiedersehen mit „Jamies 15 Minuten Küche“ und der ersten Staffel „Die Simpsons“

Wien (OTS) - Unterhaltung in Serie bietet der ORF-1-Nachmittag ab Montag, dem 4. Jänner 2021! Um 13.20 Uhr macht ein Wiedersehen mit „Jamies 15 Minuten Küche“ Appetit auf mehr. „Zoo und so – Tierisch wild!“ heißt es anschließend in der ORF-Premiere um 13.45 Uhr, wenn der tägliche Besuch im britischen Chester Zoo atemberaubende Momente im Leben der Zoobewohner und spannende Einblicke hinter die Kulissen zeigt. Jeweils um 16.05 Uhr steht ein Wiedersehen mit den „Simpsons“ in den allerersten Folgen ab Staffel eins auf dem Programm, bevor um 16.30 Uhr eine weitere Episode der Kultserie (immer montags neue Folgen der 31. Staffel) folgt. Und um 16.50 Uhr feiert die mehrfach Emmy- und Golden-Globe-prämierte Comedyserie „Modern Family“ ORF-Premiere: „Eine schrecklich nette Familie“-Star Ed O'Neill und Co. stürzen sich werktäglich in Doppelfolgen ins vergnügliche moderne Großfamilienchaos.

Auftaktfolge „Zoo und so – Tierisch wild!“ um 13.45 Uhr in ORF 1

Der britische Chester Zoo ist ein wahres Mekka für Tier-Fans. Auf einer Fläche von über 51 Hektar beherbergt er 35.000 Tiere in großräumigen Gehegen. Mithilfe modernster Filmtechnik ist es gelungen, atemberaubende Momente im Leben der Zoobewohner einzufangen. Mitreißende Bilder, die unter die Haut gehen, liefern faszinierende Einblicke hinter die Kulissen! Im Gehege der Elefanten ist die Luft zum Zerreißen gespannt: Die mürrische Elefantendame Thi Hi Way wird Mutter. Thi ist stattliche 37 Jahre alt. Es ist ihr neuntes Kalb. Da Schwangerschaften bei Elefanten in der Regel 22 Monate dauern, glauben ihre Pfleger, dass Thi längst überfällig ist. Währenddessen wird der Ton im Schimpansengehege zusehends rauer. Ein Kräftemessen um die Vorherrschaft steht an.

Serienstart für „Modern Family“ um 16.50 und 17.15 Uhr

Jay ist in zweiter Ehe mit der jungen Gloria verheiratet. Ihr südamerikanisches Temperament und ihr Sprössling Manny halten Jay ordentlich auf Trab. Jays eigener Sohn Mitchell hat gerade mit Partner Cameron die kleine Lily in Vietnam adoptiert, während Jays Tochter Claire alle Hände voll zu tun hat, ihren Mann Phil und ihre drei Kinder zu bändigen.

Mit Ed O'Neill (Jay Pritchett), Sofía Vergara (Gloria Delgado), Julie Bowen (Claire Dunphy), Ty Burrell (Phil Dunphy), Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) u. a.

Regie: Jason Winer

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at