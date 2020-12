Hilfe in Notsituationen jederzeit möglich

LR Teschl-Hofmeister: Beratungsstellen sind auch über die Feiertage erreichbar

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel freuen sich viele Menschen auf ein Zusammensein im Kreise der Familie, wenn auch heuer coronabedingt nur im kleinen Rahmen. „In dieser für Viele sehr emotionalen Zeit kann es aber auch vermehrt zu Familien- und Partnerschaftskonflikten kommen, weshalb es mir ein besonderes Anliegen ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Beratungs- und Anlaufstellen für Hilfesuchende auch über die Feiertage erreichbar sind“, erklärt dazu Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Das heurige Jahr war für viele Familien sehr herausfordernd. Die Corona-Pandemie machte Maßnahmen wie Home-Office oder Distance-Learning notwendig und hat sowohl den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, als auch den Kindern sehr viel abverlangt“, so Teschl-Hofmeister und betont: „In Zeiten der Not darf niemand allein gelassen werden, das gilt auch für die Zeit der Feiertage. Betroffene sollen in Zeiten von persönlichen Krisen und schwierigen Lebensphasen geeignete Anlaufstellen und Beratungsmöglichkeiten vorfinden.“ Niederösterreich verfügt über ein dichtes Netz an Initiativen und Institutionen für Frauen, die Unterstützung in belastenden und gewalttätigen Situationen suchen. Neben dem NÖ Frauentelefon stehen in Niederösterreich zehn Frauenberatungsstellen und sechs Frauenhäuser für eine anonyme und rasche Hilfe für Frauen in Krisensituationen bereit.

Kontakte zu den Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und zum Gewaltschutzzentrum in Niederösterreich findet man auf der Website des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at/Frauen sowie unter www.frauenberatung-noe.at. Das NÖ Frauentelefon unter 0800/800 810 bietet anonyme und kostenlose Erstberatung an.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

