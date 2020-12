Ralph Müller übernimmt Vorstandsvorsitz der Wiener Städtischen

Mit 1. Jänner tritt der erfahrene Manager als Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung die Nachfolge des langjährigen CEO Robert Lasshofer an

Wien (OTS) - Der promovierte Jurist und Manager Ralph Müller wird am 1. Jänner 2021 neuer Generaldirektor der Wiener Städtischen und folgt damit Robert Lasshofer nach, der als Vorstandsvorsitzender in den Wiener Städtischen Versicherungsverein wechselt. „Ich freue mich sehr, dass wir Ralph Müller für diese wichtige Funktion gewinnen konnten, er wird mit seinem umfangreichen Know how und seinen strategischen Fähigkeiten die Wiener Städtische in eine erfolgreiche Zukunft führen“, sagt Günter Geyer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen.

Ralph Müller startete im Jahr 2011 seine Tätigkeit in der Wiener Städtischen als Vertriebsvorstand, danach war er für das Risiko- und Finanzressort verantwortlich, im Sommer 2018 wurde er Generaldirektor der Donau Versicherung. Anfang 2020 kehrte Müller als Vorstandsmitglied in die Wiener Städtische zurück, um eine koordinierte Staffelübergabe zu ermöglichen. Müller sammelte vor seiner Zeit in der VIG-Gruppe Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich, unter anderem war er Vorstand der Bank Austria. Ralph Müller ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Es ist eine große Freude für mich und eine sehr schöne Aufgabe, ein so erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen zu führen. Wir werden mit voller Kraft den eingeschlagenen Modernisierungsweg konsequent fortführen und innovative Services und Produkte lancieren. Darüber hinaus ist es mein erklärtes Ziel, weiterhin über Markt zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen“, gibt der neue Wiener Städtische-Generaldirektor Ralph Müller die Richtung vor.

Die Presseaussendung sowie ein Foto (© Ian Ehm) finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

