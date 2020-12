Maßgeschneidert für den österreichischen Handel: Neues Infopaket zum Thema Retouren

http://retouren.service-onlinehandel.at - Antworten auf die meistgestellten Fragen rund um Rücksendungen im Onlinehandel

Wien (OTS) - Es gibt ein neues Informations- und Serviceangebot von KMU DIGITAL: In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen E-Commerce-Gütezeichen stellt die Digitaloffensive Händlerinnen und Händlern in Österreich, die ihre Produkte ausschließlich oder ergänzend auch im World Wide Web anbieten, auf http://retouren.service-onlinehandel.at ein Infopaket zur Verfügung. Etwa zu Fragen rund um das Rücktrittsrecht im Onlinehandel, Gültigkeit und mögliche Ausnahmen oder wer die Kosten des Rückversandes trägt.

Darauf können österreichische Online-Händler im retourenintensiven Weihnachtsgeschäft zugreifen. Besonders für kleinere bzw. neue Online-Anbieter stellt das neue Angebot eine Unterstützung dar, von dem sie profitieren können.

Die Informationen sind in unterschiedlicher Weise aufbereitet: FAQs mit den Antworten auf die meistgestellten Fragen zum Thema Retouren sowie mehrere Video-Podcasts mit nützliche Informationen von E-Commerce- und Rechtsexperten.

Dazu kommt die Möglichkeit für Händlerinnen und Händler per E-Mail an fragen@service-onlinehandel.at Fragen zum Thema Retouren zu stellen. Die Fragen werden gesammelt und von Experten beantwortet. Die Antworten in Videoform stehen im Anschluss im YouTube-Kanal des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens unter https://www.youtube.com/channel/UCKN0-3G7p7ES_XiDLqSO5cw zur Verfügung.

KMU DIGITAL ist die gemeinsame Digitalisierungsförderung des Ministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für kleine und mittlere Unternehmen in Österreich.(PWK648/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at