VP-Generalsekretär Melchior an Querulant Doskozil: "In Krisenzeiten braucht es Zusammenhalt, keine Verunsicherung"

Doskozil nützt jede Gelegenheit, um querzuschießen, ganz egal wie absurd seine Wortmeldungen sind

Wien (OTS) - „Es ist vor allem in Krisenzeiten eine essentielle Aufgabe der Politik, überparteilichen Zusammenhalt zu leben, anstatt Verunsicherung zu stiften. Besonders Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gehört, gemeinsam mit FPÖ-Klubobmann Kickl, zu jener Sorte von Politikern, die es vorziehen, die Menschen zu verunsichern und die Bevölkerung zu spalten. Anders sind Doskozils impfskeptische Äußerungen nicht zu erklären, besonders wenn man bedenkt, dass dessen offene ‚Fragen‘ von der Wissenschaft längst ausführlich beantwortet wurden. Es ist offensichtlich, dass Doskozil jede noch so kleine Gelegenheit ausnützt, um in gewohnter Manier querzuschießen und zu intrigieren, ganz egal wie absurd seine Wortmeldungen sind“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

„Wer mitten in einer nie dagewesenen Gesundheitskrise absichtlich derart große Verunsicherung stiftet, nur um medial aufzufallen, verhält sich äußerst verantwortungslos. Erst im Mai dieses Jahres war es Doskozil selbst, der sogar über die Medien eine Corona-Impfpflicht ins Spiel gebracht hat. Umso irritierender ist Doskozils vor Kurzem geäußerte Impfskepsis und sein augenscheinlich geringes Vertrauen in die europäische Zulassungsbehörde. Vor ein paar Tagen hat der burgenländische Chef-Polterer die ersten Corona-Impfungen in Österreich als ‚Show-Impfungen‘ abgetan, nun wird auch im Burgenland Gott sei Dank heute schon geimpft. Es ist zu hoffen, dass Querulant Doskozil bald zur Vernunft kommt und sich doch noch seiner großen Verantwortung und Vorbildwirkung als Landeshauptmann besinnt“, so Melchior abschließend.



