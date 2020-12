Aviso: Corona-Schutzimpfung – Informationsgespräch und Lokalaugenschein

Bestellung und Verteilung der Impfdosen via e-Shop

Wien (OTS) - In Österreich kommen die Covid-19-Impfdosen zu den Menschen – in Phase 1 in erster Linie zu Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen. Wie dieser Bestell- und Verteilprozess funktioniert, werden Gesundheitsminister Rudi Anschober, BBG-Geschäftsführer Gerhard Zotter und Phago-Präsident Andreas Windischbauer im Rahmen eines Informationsgesprächs und Lokalaugenscheins im Lager von Herba Chemosan erklären. Medizinerin und Impfexpertin Dr. Maria Paulke-Korinek erklärt die Wirksamkeit des Impfstoffs und der Sonderbeauftragte aus dem Gesundheitsministerium Clemens Auer informiert über den EU weiten Bestellprozess.





Bitte merken Sie vor:

Informationsgespräch und Lokalaugenschein

Bestellung und Verteilung der Impfdosen via e-Shop







GesprächspartnerInnen:

Gesundheitsminister Rudi Anschober

Clemens Auer, Sonderbeauftragter aus dem Gesundheitsministerium

Dr. Maria Paulke-Korinek, Leiterin Impfabteilung im Gesundheitsministerium

Gerhard Zotter, Geschäftsführer BBG

Andreas Windischbauer, Präsident Phago





Datum: Montag, 28.12.2020

Uhrzeit: 10:00

Ort: Herba Chemosan Apotheker-AG, Haidestraße 4, 1110 Wien





Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen:

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie werden bei diesem Informationsgespräch den JournalistInnen und Kamera-/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden (max. 2 VertreterInnen pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf). Daher ist eine namentliche Anmeldung bis Sonntag, 27. Dezember 2020, 19.00 Uhr unter kommunikation@sozialministerium.at erforderlich. Eine Teilnahme vor Ort ist nur nach Anmeldung und Rückbestätigung möglich!

Datum: 28.12.2020, 10:00 Uhr

Ort: Haidestraße 4, 1110 Wien, Österreich

