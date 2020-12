Mercato Rosso – „Best of 2020“

Zum Ausklang des Jahres 2020 präsentiert Barbara Novak ihre „Mercato Rosso“-Highlights.

Wien (OTS/SPW) - Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit, das Vergangene Revue passieren zu lassen, es auf den Punkt zu bringen, und daraus für die Zukunft zu lernen. Zum Jahresausklang präsentiert Barbara Novak dazu ihr persönliches „Best of Mercato Rosso 2020“: Bleibende Momente aus den vergangenen 25 Sendungen mit insgesamt 49 Gästen und einer feinen Wiener Musik-Melange.

Barbara Novak: „Während wir jetzt kurz innehalten, kommt das Jahr 2021 mit großen Schritten und enormen Herausforderungen auf uns zu. Und es gibt viel zu tun: für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, gegen soziale Kälte! Es gilt nicht mehr und nicht weniger, als um jeden Arbeitsplatz zu kämpfen, von der Covid-19-Pandemie getroffene Wiener Betriebe zu unterstützen, jeder Wienerin und jedem Wiener die gesundheitliche und soziale Versorgung zukommen zu lassen, die er oder sie braucht, und nicht zuletzt die kulturelle und künstlerische Vielfalt in unserer Stadt zu erhalten. Dafür steht Mercato Rosso, dafür stehe ich!"

Diese Sendung ist ab sofort unter www.mercatorosso.wien verfügbar!



„Was gibt’s Neues? Auf ins Jahr 2021!“ – Nächster „Mercato Rosso“ am 10. Jänner 2021

Innovation ist das geflügelte Wort unserer Zeit, dem die Wirtschaft, die Industrie, ja auch oft die Kunst- und Kulturszene verschrieben sind. Wer keinen Fortschritt bietet, sich nicht verändert und neu erfindet, gilt als weniger attraktiv und zukunftsorientiert. Aber was genau bedeutet Innovation eigentlich? Und brachte uns das letzte Jahr nicht schon genug Neues? Mit diesen Fragen startet Barbara Novak am „Mercato Rosso“ ins neue Jahr 2021. Zu Gast in der Sendung: Dr.in Irene Fialka, CEO INiTS sowie Managing Director Health Hub Vienna, und Sebastian Grimus, Saxophonist, Komponist und Produzent.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus Kunst und Kultur. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

