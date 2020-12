Wohnbaustadträtin Gaal und Polizeipräsident Pürstl appellieren an WienerInnen: Bitte verzichten Sie über Silvester auf Böller und Co.

Verzicht auf Kracher, Böller, Feuerwerk und Co ist im Zeichen der Corona-Ausnahmesituation besonders notwendig

Wien (OTS) - Aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen werden heuer in den letzten Tagen des Jahres und über Silvester besonders viele WienerInnen zuhause sein. Der Lärm, der durch Böllern und Krachen in Wohnanlagen entsteht, wird dadurch für viele zu einer noch größeren Belastung als in den vergangenen Jahren. Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl rufen in diesem Sinn alle Menschen in Wien zum Verzicht auf „Silvesterkracher“ jeder Art auf: „Bitte denken Sie an Ihre Mitmenschen und verzichten Sie zum Jahreswechsel auf das Zünden von Krachern. Missbrauch von Pyrotechnik kann schwerste Folgen für Sie und andere haben."



Strafe bis 3.600 Euro



In Wien herrscht zu Silvester Feuerwerksverbot und die Polizei ist rund um den Jahreswechsel im Hochbetrieb. Pyrotechnik-Rowdys und „Zündlern“ von Raketen, Böllern, Krachern und Co drohen Strafen bis zu 3.600 Euro. Und leider kommt es auch häufig zu schweren Verletzungen.



Hohe Brandgefahr



Zudem werden durch fehlgeleitete Silvesterraketen immer wieder Brände auf Balkonen ausgelöst, die für die BewohnerInnen und NachbarInnen – vom Einfamilienhaus bis in den Gemeindebau – ein großes Risiko darstellen und die VerursacherInnen sehr teuer zu stehen kommen können. (Schluss)

