Vierschanzentournee 18 Stunden live: ORF 1 zieeeeht wieder ins neue Jahr

Auftakt mit der Oberstdorf-Quali am 28. Dezember

Wien (OTS) - Mehr noch als der sportliche Aspekt zählt bei der heurigen Vierschanzentournee die Tatsache, dass sie trotz Corona überhaupt stattfinden kann. Und so werden die vier Springen diesmal zum ausschließlichen TV-Event. Aber auch dabei gilt: Die legendäre Vierschanzentournee schreibt jedes Jahr aufs Neue ihre eigenen Gesetze – und so ist Spannung garantiert, wenn ORF 1 zwischen 28. Dezember 2020 und 6. Jänner 2021 mehr als 18 Stunden live berichtet. Altbewährt ist das ORF-Team: Michael Roscher als Kommentator, Boris Kastner-Jirka als Präsentator und die beiden Kokommentatoren Andi Goldberger und Martin Koch.

Der Fahrplan in ORF 1:

Oberstdorf

28. Dezember, 16.00 Uhr: Qualifikation

29. Dezember, 16.00 Uhr: Das Springen

Garmisch-Partenkirchen

31. Dezember, 13.40 Uhr: Qualifikation

1. Jänner, 13.30 Uhr: Das Springen

Innsbruck

2. Jänner, 13.15 Uhr: Qualifikation

3. Jänner, 13.05 Uhr: Das Springen

Bischofshofen

5. Jänner, 16.00 Uhr: Qualifikation

6. Jänner, 16.30 Uhr: Das Springen

ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) und sport.ORF.at stellen für alle Skisprung-Fans im Web und via App österreichweit Livestreams und Video-on-Demand-Highlights der ORF-TV-Übertragungen von der Tournee bereit. Auf sport.ORF.at kann man sich darüber hinaus in zahlreichen Storys, via Live-Ticker zu den Bewerben und in umfassenden Tabellen laufend über das Geschehen informieren. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Wintersport-Berichterstattung ab Seite 260 ausführlich über die Vierschanzentournee.

