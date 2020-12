Armin Assinger präsentiert eine festliche „Millionenshow“ zum Jahreswechsel

Das Erfolgsquiz am 28. Dezember in doppelter Länge

Wien (OTS) - Festliches Quizvergnügen in doppelter Länge! Bei der letzten „Millionenshow“ vor dem Jahreswechsel gibt Armin Assinger am Montag, dem 28. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 acht Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, mit Wissen, dem gezielten Einsatz der Joker und einem Quäntchen Glück bis zu eine Million Euro zu gewinnen! Bei einem Glas Sekt, mit gebührendem Abstand und einer leuchtenden Discokugel lässt der Moderator das Jahr 2020 gebührend ausklingen!

Die Kandidatinnen und Kandidaten der „Millionenshow“ am 28. Dezember:

Sibylle Schelling aus Fußach in Vorarlberg, Peter Schausberger aus Wien, Katrin Fraiß aus Salzburg, Nikolaus Sutter aus Graz, Ekaterina Rabl aus Wien, Thomas Wahl aus Gumpoldskirchen in Niederösterreich, Ingeborg Werner-Tutschku aus Thalheim bei Wels in Oberösterreich, und Stefan Schober aus Wien.

