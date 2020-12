IKEA Home Stage Konzert: Silvester mit Voodoo Jürgens und der Ansa Panier

Vösendorf (OTS) - IKEA hat sich für Silvester etwas ganz Besonderes ausgedacht: Mit dem IKEA Home Stage Silvesterkonzert, rutschen alle IKEA Fans bei guter, österreichischer Musik sicher ins neue Jahr. Und nun ist es offiziell, wer die Bühne des IKEA Bühne betritt: Der österreichische Liedermacher Voodoo Jürgens mit Unterstützung seiner Ansa Panier.



Jetzt ist es soweit: IKEA bringt an Silvester österreichischen „Beislcharme“ und schwarzen Humor auf die Bildschirme aller IKEA Fans. Der österreichische Musiker Voodoo Jürgens betritt mit seiner Band der Ansa Panier die IKEA Home Stage – und das zugunsten der Caritas Winternothilfe für obdachlose Menschen. So wird IKEA Österreich im Zuge des IKEA Home Stage Silvesterkonzert Sach- und Geldspenden im Wert von 10.000 Euro an die Caritas Winternothilfe spenden und möchte ZuseherInnen dazu aufrufen, es IKEA gleich zu tun.



Das Silvesterkonzert wird live im IKEA Einrichtungshaus in Vösendorf gefilmt und ist am 31. Dezember ab 12 Uhr auf IKEA.at sowie auf dem YouTube Kanal von IKEA Österreich zu sehen. „Künstler und Künstlerinnen sind leider wie viele andere Berufe schwer von der Krise betroffen. Aus diesem Grund war es uns besonders wichtig, für das IKEA Home Stage Silvesterkonzert auf heimische Künstler zu setzen und ihnen eine ‚Online-Bühne’ zu bieten, bis sie wieder live auftreten können. Ich glaube, Voodoo Jürgens und seine Ansa Panier sind die perfekte Begleitung, um dieses herausfordernde Jahr mit viel schwarzem Humor zu beenden“, erklärt Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer IKEA Österreich. IKEA Österreich unterstützt damit auch die für Kunstschaffende gestartete Aktion „Ohne Kunst wird’s still“.

Gemeinsam achtsam ins neue Jahr

IKEA Österreich lässt sich die Silvesterlaune nicht verderben und möchte den Menschen in Österreich etwas Gutes tun, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, das Jahr gemütlich und sicher daheim bei guter Musik ausklingen zu lassen. Dafür hat sich das Unternehmen ein völlig neues Format ausgedacht: Mit der IKEA Home Stage wird heimischen Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne zur Verfügung gestellt. „Es geht darum, dass wir gemeinsam achtsam zuhause bleiben, um diese Pandemie bald zu beenden. Mit dem IKEA Home Stage Silvesterkonzert möchten wir die Stimmung heben und den vielen Menschen in Österreich die Möglichkeit geben, eine Pause vom Chaos einzulegen, sich bei guter Musik die Zeit zu vertreiben und die Tatsache zu feiern, dass wir zusammen sind“, erzählt Alpaslan Deliloglu.

Über IKEA Österreich

Seit über 40 Jahren ist das schwedische Möbelunternehmen IKEA mittlerweile auch in Österreich vertreten: In 7 Einrichtungshäusern, 1 Planungsstudio, 2 Logistikzentren, 8 Abholstationen und diversen Services, wie z. B. Click & Collect, sorgen rund 3.200 IKEA MitarbeiterInnen für Inspiration am laufenden Band.



IKEA hat die Vision, einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte, erschwingliche und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände anbieten, die mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden. Mit jedem unserer Produkte versuchen wir das Zuhause zu einem noch besseren Platz zu machen.



Dazu gehören auch gesunde und nachhaltige Lebensmittel, die IKEA seinen KundInnen und MitarbeiterInnen in den IKEA Restaurants, IKEA Bistros und dem Schwedenshop anbietet. Von nachhaltig beschafften Zutaten bis hin zu fleischlosen Optionen und lokal angebauten Produkten, die gut schmecken und auch besser für den Planeten sind.



