Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand vom 25. Dezember 2020

Wien (OTS) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Freitag, 25. Dezember 2020, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 71.119 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.025.

65.174 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 20.756 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 1.095.470 Testungen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.883 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Großer Erfolg der Wiener COVID-Feiertagstests. Bisher waren 66.968 Wienerinnen und Wiener testen.

Seit 18. Dezember nutzten 66.968 Wienerinnen und Wiener das kostenlose Angebot für COVID-Feiertagstests. Den bisher größten Andrang zu den Wiener Feiertagstests wickelte die Stadt Wien am 23. und am 24. Dezember ab. Alleine an diesen beiden Tagen haben 30.824 Wienerinnen und Wiener einen Antigen-Schnelltest beim Austria Center (Drive-In und Walk-in) oder bei der Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion gemacht. Bis inklusive 7. Jänner 2021 haben 105.590 Wienerinnen und Wiener bereits einen Termin gebucht. Auch in den 20 Schnupfen-Checkboxen in Wien war viel los. Insgesamt nutzten seit 18. Dezember 12.396 Wienerinnen und Wiener diese COVID-19-Abklärungsmöglichkeit - 85 Antigen-Schnelltests schlugen positiv an und wurden mit dem Wiener Gurgeltest nachgetestet.

Im Zeitraum von 18. Dezember 2020 bis inklusive 24. Dezember 2020 schlugen von 66.968 durchgeführten Antigen-Schnelltests 127 positiv an und wurden mit dem Wiener Gurgeltest nachgetestet. Inklusive der behördlichen PCR-Testungen fanden in Wien von 18. Dezember bis inklusive 24. Dezember 2020 genau 121.048 Testungen statt. Das macht durchschnittlich 17.293 Tests pro Tag aus - ein historischer Höchstwert in der Bundeshauptstadt.

Das städtische Testangebot steht auch nach den Feiertagen offen - Viele Terminslots verfügbar

Die Testmöglichkeiten beim Austria Center und bei der Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion stehen auch nach Weihnachten für alle Wienerinnen und Wiener offen und können auch mehrmals genutzt werden. So sind die städtischen Testangebote weiter für höheren Andrang gerüstet. Nutzen Sie das Angebot auch nach der Rückkehr aus den Weihnachtsfeiertagen, vor und nach Silvester, bevor Sie wieder arbeiten gehen sowie rund um das orthodoxe Weihnachtsfest. Beispielsweise sind von 25. Dezember bis kommenden Sonntag noch 38.403 Testtermine frei und jederzeit buchbar. Wir bitten alle Wienerinnen und Wiener, von diesen freien Testterminen unbedingt Gebrauch zu machen, bevor sie am Montag wieder in die Arbeit gehen. Alle Informationen zu den Wiener Testangeboten gibt es auf einen Blick unter coronavirus.wien.gv.at

