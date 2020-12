„ZIB Spezial: Die erste Corona-Impfung in Österreich“

Am 27. Dezember ab 8.55 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Plan steht – am 27. Dezember 2020 erhalten die ersten fünf Patienten in Wien die Corona-Impfung, praktisch alle Bundesländer ziehen am selben Tag nach. Die Erwartungen an die Impfung sind groß – auch wenn bis heute nicht restlos alle Fragen geklärt sind. Was die Impfung bewirken kann, wie lange es dauert, bis österreichweit in großem Rahmen geimpft werden kann, wie es um die Impffreudigkeit an sich bestellt ist, welche Pläne die Bundesregierung darüber hinaus hat und wie der Impfstart in der EU anläuft: Das alles und mehr ist Thema in einer von Margit Laufer präsentierten „ZIB Spezial“ am Sonntag, dem 27. Dezember, um 8.55 Uhr in ORF 2 mit Schaltungen ins AKH, wo die Impfung und die Pressekonferenz der Bundesregierung stattfinden. Weitere Schaltungen führen zu den ORF-Korrespondenten und -Korrespondentinnen und zu deren Einschätzungen zur internationalen Corona-Lage. In den Analyse-Studios zu Gast sind „ZIB“-Innenpolitikchef Hans Bürger und Florian Petautschnig aus der „ZIB“-Wissenschaft.

