TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Freitag, 25. Dezember 2020, von Gabriele Starck: "Warten auf das versöhnliche Ende"

Innsbruck (OTS) - So ungeduldig wie Kinder im Dezember das Christkind herbeisehnen, so zäh gestaltete sich das Warten auf das Brexit-Abkommen.

Ungeduld. Sie hat jeden der Stichtage in den viereinhalb Jahre dauernden Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens begleitet. Ob vermeintlich unüberwindbare Hürden oder nur taktische Spielchen – es hat an den Nerven der Verhandler und Berichterstatter gezehrt, und es hat die Menschen diesseits wie jenseits des Ärmelkanals ermüdet. Gestern nun – just an Heiligabend – wurde die Geduld all jener noch einmal bis aufs Äußerste strapaziert, die von einem Handelsabkommen abhängig sind. Noch am Mittwoch versprochen, kam dann gestern Nachmittag die Bestätigung einer Einigung zwischen EU und Großbritannien. Ersten Meldungen aus EU-Kreisen folgte aus London die Nachricht: „Der Deal ist da.“ – das Christkind war also doch noch gekommen, ein versöhnliches Ende eingeläutet.

Ein Vorgeschmack darauf, was ohne diesen Deal passieren würde, hat sich in den vergangenen Tagen an der französisch-britischen Grenze gezeigt. Auch wenn es der vorübergehende von Frankreich verhängte Einreisestopp wegen einer britischen Coronavirus-Variante war und nicht lähmende Zollkontrollen – die Unterbrechung des Grenzverkehrs bedeutete für Tausende Lkw-Lenker, am Heiligen Abend festzusitzen. Und die Briten wussten nicht, ob sie über die Feiertage frisches Obst und Gemüse kredenzen können, weil sich der Nachschub vom Festland verzögerte.

Die vergangenen Brexit-Jahre mit ihren endlosen Verhandlungsrunden haben aber auch gezeigt, dass eine Loslösung aus einem eng verwobenen Verbund eine kaum bewältigbare Aufgabe ist. Und es zeigt, dass es ohne Partnerschaften in einer globalisierten Welt nicht mehr geht – nicht in der Wirtschaft, nicht in der Politik, nicht im Zusammenleben und schon gar nicht während einer Virus-Pandemie.

