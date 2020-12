Toto: Jackpot – 10.000 Euro warten

Jackpots weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Nach dem 327.000 Euro Coup eines Wieners am vergangenen Wochenende blieb der Dreizehner-Gewinntopf in der Runde 52A unangetastet, denn niemand vermochte 13 Spiele richtig zu tippen. Nah dran war ein Vorarlberger, denn er tippte – als einziger – einen Zwölfer und erhält dafür mehr als 2.500 Euro. Zum Erfolg ist er mit einem Normalschein gekommen, und gescheitert ist er an Spiel 12, traute Manchester City also keinen Auswärtssieg bei Arsenal zu.

Unberührt blieben weiterhin die Jackpots im ersten und im zweiten Rang der Torwette, da es zum wiederholten Male weder vier noch fünf richtig getippte Resultate gab. Diesmal blieben aber auch drei richtige Ergebnisse aus, sodass es auch im 3. Rang einen Jackpot gibt.

Annahmeschluss für die Runde 52B ist am Samstag um 15:50 Uhr. Die Spiele 11 (AFC Bournemouth – FC Millwall) und 17 (AFC Sunderland – Hull City) wurde wegen positiver Covid19-Testungen abgesagt und werden daher mit Ersatztipp gewertet.

Die Tendenz für Spiel 11 lautet: 49 mal Tipp 1, 24 mal Tipp 2, 27 mal Tipp X.

Die Tendenz für Spiel 17 lautet: 30 mal Tipp 1, 43 mal Tipp 2, 27 mal Tipp X.

Quoten der Toto Runde 52A

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.702,82 – 10.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 2.539,50 5 Elfer zu je EUR 112,80 88 Zehner zu je EUR 12,80 91 5er Bonus zu je EUR 5,10

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 2 / 1 2 X 1 2 X 2 2 1 X 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 26.011,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.412,99 Torwette 3. Rang: JP im Topf bleiben EUR 529,92 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 140.525,05

Torwette-Resultate: 1:2 2:2 2:+ +:2 0:2

