Presse-Veranstaltung: „Sicherheit vs. Freiheit im Spannungsfeld der Corona Krise“

Evidenz- und faktenbasierte Nachlese zur Veranstaltung vom 23.12.2020

Wien, Niederösterreich, Burgenland (OTS) - Massive Kollateralschäden

Ein evidenz- und faktenbefreites sowie unverhältnismäßiges Corona-Maßnahmen-Regime der Österreichischen Bundesregierung sowie eines der meisten europäischen Staaten hat zu massiven volkswirtschaftlichen (Rekord-Defizit/Staatsschulden, Insolvenz- und Finanzkrise), gesellschafts- und demokratiepolitischen (Verfassungs- und Rechtsbrüche, Angriff auf Grund- und Freiheitsrechte) sowie gesundheits- (un- und zu spät behandelte Komorbiditäten bei 70+ Personen) und arbeitsmarktpolitischen Jahrhundert Kollateralschäden geführt. Mit dieser Politik der Angst und Panik hat sich die Regierung nun endgültig den Weg zurück zu einer echten Normalität verbaut und dreht nun mit zunehmend autokratischem Verhalten an der Eskalationsschraube.

Die Basis einer fiktiven Pandemie: „Der Drosten-PCR-Test“

Basis Fallzahlen für den Nachweis einer Pandemie ist der „Drosten-PCR-Test“, der wissenschaftlich nachgewiesen als klinischer Nachweis für eine Infektion bei asymptomatischen Personen völlig ungeeignet ist, aber inzwischen „Positiv Getestete“ mit „Infizierten“ und „Erkrankten“ gleichsetzt und zusammen mit „Belegte Intensivbetten“ und „Mortalität“ zum Nachweis für immer restriktivere Maßnahmen und „Lock-Downs“ (inzwischen sind wir bei Nr. 3 angelangt) dient.

Intensivbetten-Belegung

Entgegen den absolut angeführten und panik-erzeugenden Fallzahlen zeigen uns die wichtigsten Kennzahlen ein völlig anderes Bild: Die wellenförmige Entwicklung der Positivitätsrate erweist sich weitgehend unabhängig von den Lock-Downs, so beträgt sie bereits aktuell als moving average 7 Tage bereits 5% (WHO-Richtwert) noch bevor der 3. Lock-Down gestartet ist. Da bei der Gesamtzahl der Test die zahlreich negativ verlaufenden Massentests nicht in das EMS-System eingepflegt werden, ist der genannte %-Satz in Wahrheit noch geringer. Auch die „Hospitalisierungsrate“, ein zweiter wichtiger Kennwert als Prognose für die zu erwartenden Bettenbelegungen (Normal- und Intensiv) weist seit Wochen fallend 3% und für Intensivbetten 0,3% bezogen auf positiv Getestete aus.

Schockgröße Mortalität

Während in Deutschland 2020 eine Untersterblichkeit (trotz Corona) von 3% im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016-2019 ausgewiesen wird, zeigt die Entwicklung bis September 2020 ebenfalls eine geringe Untersterblichkeit aus. Erst ab Oktober steigt diese extrem an, sodass insgesamt für 2020 von einer Übersterblichkeit von 6% auszugehen ist, die jedoch zwei „Treiber!“ kennt:

1) Immer steigt die Mortalität während der Lock-Down-Phasen, insbesondere während des 2. Lock-Down da Menschen aus Angst zu spät oder überhaupt nicht Schlaganfälle, Myokard-Infarkte, etc. behandeln lassen

2) und rund 50% der Sterberate auf Verstorbene in oder aus Alten- und Pflegeheimen kommend Personen 80+ mit Komorbiditäten und CoV-Beteiligung betreffen. Mehr als 2500 Verstorbene gehen daher auf Rechnung unterlassener Schutzmaßnahmen (Zutrittstestungen bei Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern durch Bundesheer-Schleusen-Eingänge wie in Deutschland praktiziert) durch die Bundesregierung

Fakten und Details dazu finden Sie:

https://img1.wsimg.com/blobby/go/b12139ed-327d-4f59-9f0f-a50bc4179992/downloads/PK%20Corona%20Aletrnative%201.pdf?ver=1608657118694

Recht auf Unversehrtheit und Freiwilligkeit

Der Artikel 3 der Menschenrechts Charta garantiert die körperliche Unversehrtheit und Artikel 5 das Recht auf persönliche Freiheit. Dies schützt die Bürger sowohl vor verpflichtenden Tests (Abstrich bedeutet Eingriff in körperliche Unversehrtheit) als auch vor verpflichtenden Impfungen (insbesondere bei mRNA und Vektor-Impfungen ohne sterile Immunität). Die derzeit in Aussicht genommene „Verpflichtung durch die Hintertüre“ (Belohnung vs. Bestrafung nach Chinesischem Vorbild) bedeutet möglicherweise bereits die Erfüllung des Strafrechts-Tatbestandes der Nötigung § 105 StGB oder der Erpressung 144 StGB).

Neben einerseits der Freiwilligkeit zur Impfung ist andererseits auch volle Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Impftechnologien wie mRNA und traditionellen wie mit inaktivierten Viren sicherzustellen.

https://isoe.at/news/f/mrna-impfstoff-viele-offen-fragen-keine-sterile-immunit%C3%A4t

https://isoe.at/news/f/corona-impfung-warten-bis-2hj-2021-lohnt-sich

Statt Hü-Hot-Maßnahmen braucht es nachhaltige Maßnahmen:

Da insbesondere die mRNA Impfung durch fehlende sterile Immunität nicht für eine Infektionsweitergabe schützt, sollte man endlich die Lehren aus den vergangenen 10 Monaten ziehen und dann ergeben sich folgende Forderungen für eine nachhaltige und generalisierte Infektionsbekämpfung:

Stopp Massentestungen mit Schnell-Antigen und PCR-Tests von asymptomatischen Personengruppen

Konzentration auf niederschwelliges Schnell-Antigen-Test-Angebot in der Fläche (niedergelassenen Ärzten, Containern, etc.) für symptomatische Personen, rasche Quarantäne und Konzentration auf K1-Contact Tracing

Tägliche Schnell-Antigen-Tests durch Bundesheer in Schleusenbauten bei Eingängen zu Alters-, Pflegeheimen, etc. für Bewohner, Beschäftigte und Besucher

Ausrollung von einheitlichem Behandlungsschema für Covid-19-beteilgte Erkrankte für Patienten 80+ für frühzeitigen Einsatz von NIV zur Vermeidung von ICUs-Einsatz (https://isoe.at/news/f/corona-intensiv-bett-ist-nicht-gleich-intensiv-bett-ecmo )

Wöchentliche Schnell-Antigen-Tests in Spitälern (mit Zugangsschleusen für Besucher und Beschäftigte), bei Blaulichtorganisationen, Polizei und Bundesheer

Aufbau strategischer Personal- und Betten-Reserven (inklusive ICU und ICU/EMCO) durch Hochfahren der Militärkrankenhäuser

Krisenmanagement angesiedelt beim Österreichischen Bundesheer

Sicherstellung der Wahlmöglichkeiten von mRNA, Vektor-Impfstoffen oder traditionell entwickelt und produzierte (inaktivierter Ganzvirus) Corona-Impfstoffe sowie Freiwilligkeit; Übernahme von Staatshaftungen für Impfschäden

Massiver Schutz 10% vulnerabler Personengruppen, keine Einschränkungen für 90% der Bürger und Konzentration auf allgemeine Hygiene-Maßnahmen

