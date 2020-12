DIE ERNÄHRUNG „Fit für die Zukunft“ erschienen

Die Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG mit Schwerpunkt Wissenschaft stellt Preisträger des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2020 vor

Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, in die Zukunft zu sehen. Junge Forscherinnen und Forscher haben sich mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt und ihre Dissertationen und Masterarbeiten zum Wissenschaftspreis DER ALIMENTARIUS 2020 eingereicht. In der aktuellen Ausgabe stellt DIE ERNÄHRUNG die Preisträgerinnen und Preisträger in einem Schwerpunkt Wissenschaft vor Mag. Katharina Koßdorff, Herausgeberin der Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG

Die Themen in der Ausgabe 05-06/2020:

Der wiedergewählte Obmann des Fachverbands der Lebensmittelindustrie, GD KR DI Johann Marihart, stellt im CEO-Interview die Schwerpunkte seiner neuen Arbeitsperiode vor und nennt besonders die Stärkung des Binnenmarktes, den Verzicht auf nationale Alleingänge ("Gold Plating") sowie den weiteren Ausbau des Exportes durch Qualität und Innovation. In dieselbe Kerbe schlägt auch der neu gewählte Präsident des Markenartikelverbands, Dr. Alfred Schrott, der sich klar gegen Werbeverbote und eine Schwächung der Wirtschaftskraft in schwierigen Zeiten ausspricht. Ein Überblick über die Exportentwicklungen rundet den Wirtschaftsteil ab.

Der Wissenschaftspreis DER ALIMENTARIUS 2020 steht im Mittelpunkt des Wissenschaftsteils: die Preisträger und die Würdigung ihrer Arbeiten bilden das Herzstück des Berichts. Die Übergabe der Trophäen und Urkunden erfolgte dieses Jahr coronabedingt kontaktlos. Der Festakt wird jedoch im nächsten Jahr nachgeholt.

Als erste von insgesamt vier Preisträgerarbeiten präsentiert DIE ERNÄHRUNG den Beitrag von Christian Robben, PhD., der sich mit einem noch recht wenig erforschten Zustand von Bakterien befasste. Für die Lebensmittelindustrie stellt das eine Herausforderung dar, weil Hygienemaßnahmen angepasst werden müssen. Der Titel lautet: "The viable but non-culturable state in food processing environments". Die Arbeit wurde an der Veterinärmedizinischen Universität Wien am Department für Mikrobiologie durchgeführt.

Weitere Artikel befassen sich mit den verschiedenen Säuren im Kaffee, B-Vitaminen in der Kuhmilch sowie der Komplexität der Ernährung und welche Ansätze es zu deren Verringerung gibt.

Interessante Berichte finden Sie auch im Bereich "Recht". Hier zeigt Rechtsanwältin Angelika Mrohs aus Deutschland am Beispiel Großbritanniens auf, ob Werbeverbote zielführend sind, wenn damit die Verringerung von Adipositas erreicht werden soll. Und Univ.-Prof. Dr. Werner Schroeder, LL.M. von der Universität Innsbruck legt umfassend dar, dass aus seiner Sicht nationale Gebote zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln mit geltendem EU-Recht nicht vereinbar sind. Abschließend weisen die Rechtsanwältinnen Maile Hermida und Dr. Anna Glinke auf die wichtigen Aspekte hin, die beim Export von Lebensmitteln in die USA aufgrund der dortigen Rechtslage zu beachten sind (Food Safety Modernization Act).

Ausblick auf Ausgabe 01/2021:

Zu Beginn des Jahres präsentiert DIE ERNÄHRUNG die zweite der insgesamt vier Preisträgerarbeiten des Wissenschaftspreises DER ALIMENTARIUS 2020. Es erwarten Sie darüber hinaus weitere spannende Entwicklungen aus der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft.

Zur Zeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG (www.ernaehrung-nutrition.at) erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen "Wirtschaft", "Technik", "Wissenschaft" und "Recht" aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

