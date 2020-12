GBB Award 2021 - Der Countdown läuft

Linz (OTS) - Im Jahr 2021 wird der GBB Award (Nachhaltigkeitspreis für Projekte und Produkte in der Immobilienwirtschaft) zum neunten Mal vergeben. Aufgrund von Corona und dem dritten Lockdown wird dieses Jahr umdisponiert: Die traditionelle GBB Conference, in dessen Rahmen auch der GBB Award vergeben wird, wird dieses Mal in Form von drei Online Terminen von 12. Jänner bis 8. Februar abgehalten. Der GBB Award selbst wird im Zuge einer Roadshow ebenfalls im Jänner bzw. Februar vergeben.



Trotz Corona gab es zahlreiche Einreichungen: Sechs Produkte und sieben Immobilienprojekte wurden letztlich bei der Jurysitzung von Marc Guido Höhne, Peter Engert, Gunther Maier, Christian Polzer und Philipp Kaufmann besprochen. Die Spannung, wem es gelingt, den heißersehnten Bonsai, mit nach Hause zu nehmen, steigt.

„Wir merken, dass sich das Verständnis von Unternehmenserfolg stetig verändert. Mittlerweile zählt der Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur ökologischen Gesundheit genauso wie Umsatz und Gewinn. Die GBB-Conference und der GBB-Award sind Teil dieser Entwicklung. Trotz Corona gab es für den GBB-Award 2021 zahlreiche Einreichungen - sechs Produkte und sieben Immobilienprojekte wurden letztlich von der Jury diskutiert und dürfen auf den Bonsai 2021 hoffen“, sagt Veranstalter Alexander Ghezzo, der gemeinsam mit Philipp Kaufmann den Preis initiierte.

Projekte

Die Innovationskraft, Flexibilität, ökologische und soziokulturelle Qualität waren der Jury in der Kategorie „Projekte“ bei der Sichtung der Einreichungen besonders wichtig. Diskutiert wurden:

BUWOG Kunden- und Verwaltungszentrum (Wien)

BOKU Holzneubau an der Türkenschanze (Ilse Wallentin-Haus)

Office Park 4 / Vienna Airport City

"Haus des Lernens" der GESA NÖ (St. Pölten)

Smart City der Neuen Heimat Tirol (Wörgl)

Office Base Bad Vöslau

The BRICK (Wien)

Produkte

Bei den „Produkten“ blickte die Jury sehr genau auf die Kriterien Innovationsgrad, Ökologischer Impact und Life Cycle-Relevanz. Diskutiert wurden folgende Produkte:

CAPMO

IMMOPLEX – RundumService

Rabmer: Energiegewinnung aus Abwasser zur Heizung und Kühlung von Gebäuden

ShareYourSpace

twingz Fire and Water Damage Prevention

Zenbox 1,2,2+,3

„Wir blicken auf einen außergewöhnlichen Jahrgang und die Einreichungen im Jahr 2021 haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Die Themen Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften und Produktlebenszyklus sind ganz offensichtlich trotz der omnipräsenten Corona-Pandemie weiter wichtig und in Mode. Das beweisen die Einreichungen, sowohl bei den Projekten als auch bei den Produkten, die nicht nur spannend, sondern auch ihren Teil zur Nachhaltigkeit beitragen“, sagt Jury-Mitglied Philipp Kaufmann. So bewertet das auch Ghezzo: „Wir werden sehen, welcher Einreicher tatsächlich den Bonsai für den GBB Award überreicht bekommt. Eines ist für mich jedoch klar: Verdient hätten es definitiv alle.“

Tipp: Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Einreichungen gibt es im beigefügten PDF „GBB Award 2021 Einreichungen“

