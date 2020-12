25 Jahre Junior Company in Österreich: Unternehmensgründung kennt kein Alter

Junior-Entrepreneurship Nachwuchsförderung feiert Jubiläum

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten wie wir sie jetzt erleben, zeigt sich wie wichtig es ist, an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen zu arbeiten und flexibel auf die sich ständig wandelnde Berufswelt zu reagieren. Europas Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, es ist wichtiger denn je junge Menschen für Unternehmertum zu aktivieren“, sagt Jürgen Roth, Präsident von Junior Achievement Austria und der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft zum 25-Jahr-Jubiläum von Junior Company in Österreich.



Im Programm „Junior - Schüler/innen gründen Unternehmen“ können 15-19jährige Schülerinnen und Schüler nunmehr seit einem Viertel Jahrhundert die Wirtschaftswelt hautnah erleben. Dies können sie dank der Unterstützung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaften, den Wirtschaftskammern, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie Sponsoren aus der Privatwirtschaft.



„Junior Company Programm liefert mit dem Leitspruch „Learning business by doing business“ einen wertvollen Beitrag zur Berufsorientierung und versucht weltweit junge Menschen zu unternehmerischem Denken zu inspirieren. Durch die reale Gründung eines Unternehmens haben Jugendliche die Möglichkeit alle Facetten des Entrepreneurships kennenzulernen. Das motiviert nicht nur dazu die Berufswelt zu erforschen, sondern – wie etwa das Tiroler Jungunternehmen „blick.faenger“ zeigt – das gegründete Unternehmen auch nach dem Programm weiter zu führen“, unterstreicht Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



„Im Rahmen von Junior Company haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Damit bekommen sie bereits erste, spannende Einblicke und ihre Lust am Unternehmertum wird geweckt. Ich gratuliere herzlich zum 25-jährigen Jubiläum von Junior Achievement Austria“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.



Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Bewältigung der Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Neue, klimafreundliche Wirtschaftsideen und zukunftsgerichtete Unternehmen können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Mit dem Junior Company Programm unterstützen wir junge Menschen dabei, ihr ganz eigenes Unternehmen zu gründen und dabei die Zukunft unseres Planeten aktiv mitzugestalten.“



„Eine lebendige Wirtschaft benötigt dynamisches, unternehmerisches Denken und das wird mit den Junior Achievement Programmen aktiviert. Jeder Mensch sollte im Zuge seiner Ausbildung einmal mit dem Unternehmertum in Kontakt kommen“, so Roth. Im Zuge von Junior Company lernen Jugendliche ihre Kompetenzen im Team zu bündeln, ein attraktives Produkt zu entwickeln und stellen sich nach Gründung ihres Unternehmens am Markt einer realen Konkurrenz. Das stärkt nicht nur das Selbstvertrauen, sondern fördert verschiedene Berufsperspektiven und -chancen.



400 Junior-Unternehmensgründungen in Österreich



In Österreich haben in den letzten 25 Jahren mehr als 45.000 Schülerinnen und Schüler an den Junior Achievement Programmen teilgenommen. Alleine im vergangenen Schuljahr wurden trotz der schwierigen Rahmenbedingungen über 400 Junior Unternehmen mit rund 4.500 Schülerinnen und Schülern gegründet. Im aktuellen Schuljahr 2020/21 sind es derzeit über 300 Unternehmen mit rund 3.000 Schülerinnen und Schülern, die Anmeldungen können noch bis Mitte Jänner durchgeführt werden.



Insgesamt nehmen in Europa jährlich 4 Millionen Schülerinnen und Schüler an Programmen der Dachorganisation Junior Achievement Europe teil. Unterstützt werden sie dabei von mehr als je 140.000 Lehrerinnen und Lehrern und Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, die sich auf freiwillige Basis engagieren. Im 25jährigen Jubiläumsjahr müssen die teilnehmenden Jugendlichen besondere Flexibilität beweisen, da das Programm, wie auch die Veranstaltungen und Wettbewerbe, virtuell stattfinden. Beim Junior Österreich Wettbewerb 2021 entscheidet sich wer Österreich beim Junior Europawettbewerb im Juli in einer europäischen Hauptstadt vertreten wird. (PWK643)





