AVISO: Bundesministerin Tanner besucht am Heiligen Abend Soldaten an der Grenze

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 24. Dezember 2020, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Militärkommandanten von Niederösterreich, Brigadier Martin Jawurek, die beim Grenzübergang Laa an der Thaya eingesetzten Soldatinnen und Soldaten.

Das Bundesheer ist jeden Tag des Jahres im Einsatz: auch am Heiligen Abend sind in Niederösterreich Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt; dabei unterstützen sie auch weiterhin im Rahmen eines Covid-Assistenzeinsatzes die Gesundheitsbehörden bei den Kontrollen an den Grenzen.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19, sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse @ bundesheer.at oder unter +43 664 622 2433 bis 24. Dezember 10:00 verpflichtend.

Zeit & Ort

24. Dezember 2020, 12:30 Uhr (Eintreffen ab 12:15 Uhr)

Grenzübergang Laa an der Thaya, Hauptstraße 83, 2136 Laa an der Thaya

