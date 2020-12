Save the date: Vernetzungstag „Resilienz im Zusammenleben“ 2021

Kooperation von Hilfswerk Nachbarschaftszentren und der Universität Wien-Institut für Bildungswissenschaft.

Wien (OTS) - Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren veranstalten mit der Universität Wien-Institut für Bildungswissenschaft und inhaltlicher Unterstützung der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung Ende Februar 2021 einen virtuellen Vernetzungstag zum Thema Resilienz. Für die Nachbarschaftszentren bildet der Vernetzungstag den Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen, die in den nächsten Jahren zu Fachthemen aus dem Themenfeld Zusammenleben im urbanen Umfeld stattfinden sollen. Sowohl die Gebietsbetreuungen Stadterneuerung als auch die Universität Wien-Institut für Bildungswissenschaft halten im Rahmen der Veranstaltung eigene Workshops ab.

Stärken nachbarschaftlicher Netzwerke

Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren begreifen Resilienz als Fähigkeit, gestärkt aus herausfordernden Zeiten hervorzugehen. Wesentliche Punkte sind Empowerment, das Stärken nachbarschaftlicher Netzwerke und Partizipation. Resilienz bedeutet in diesem Verständnis zudem das Schaffen von Voraussetzungen für verbesserte Selbstwirksamkeit und Selbstmanagement. So entsteht die Basis für wirkungsvolle positive Veränderungen.

Virtuelles Get together

Der Vernetzungstag findet als virtuelles Get together mit Fachinputs der Universität Wien-Institut für Bildungswissenschaft, den Gebietsbetreuungen Stadterneuerung, nationalen und internationalen PartnerInnen statt und bietet Austauschmöglichkeit.

Keynote Dr. Harald Katzmair,Ph.D.

Ausgehend von der Frage „Was braucht eine Stadt für ein gesundes und soziales Zusammenleben, um auch aus Krisen zu lernen?“ widmet sich die Veranstaltung einem besonderen Highlight: der Keynote „Die sieben Prinzipien für ein resilientes Zusammenleben“ von Harald Katzmair (Direktor von FASresearch).

Zeit: Freitag, 26. Februar 2021 von 09.30 bis 14.00 Uhr

Weitere Infos folgen auf https://nachbarschaftszentren.at/vernetzungstag2021

Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Mehr als 220.000 Personen besuchten 2019 die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Seit 40 Jahren sind diese Einrichtungen Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.300 freiwilligen Mitarbeiter*innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

