So beginnt Weihnachten – 26. Wiener Eistraum öffnet morgen seine Tore

66 Tage Wiener Eistraum am Stück

Sicheres Vergnügen durch elektronische Distance Marker

Open Air-Eislaufspaß auf 8.300 m² Fläche

880 m² Terrasse "Sky Rink" im ersten Stock

Gratis-Aktion für Wiener Kindergärten und Schulen

Alle Details auf wienereistraum.com

Es war ein herausforderndes Jahr, ein Bangen und Hoffen bis zum Schluss. Doch nun wird ein großer Traum wahr: Weihnachten und der Start der Wiener Eistraum-Saison fallen heuer punktgenau zusammen. Dank dieser Weihnachtsüberraschung der Stadt Wien können die WienerInnen Weihnachten mit einem geradezu himmlischen Eislaufvergnügen beginnen.

Community Distance Marker – kurz CDM – unterstützen die BesucherInnen beim Einhalten der Abstandsregeln, wodurch auch in der aktuellen Situation vergnügliche Schwünge im sicheren Rahmen auf der einzigartigen Eislandschaft im Herzen der Stadt möglich sind. Vom Dahingleiten auf der großen Fläche vor dem Rathaus über die Rampe hinauf zum "Sky Rink" bis hin zu den Traumpfaden, die durch den beleuchteten Rathauspark führen – der 26. Wiener Eistraum lädt ab morgen, 10 Uhr, zu dieser herrlichen Pracht an der frischen Luft ein.







Der Wiener Eistraum

24. Dezember 2020 bis inkl. 28. Februar 2021



Vom 25.12.2020 bis inkl. 06.01.2021, täglich von 10 bis 19 Uhr

Ab dem 08.01.2021 täglich von 10 bis 21 Uhr (vorbehaltlich Änderungen lt. Verordnungen)

Achtung:

Am 24. Dezember 2020 ist bis 18 Uhr geöffnet

Am 31. Dezember 2020 ist geschlossen

Am 7. Jänner ist nur von 16 bis 21 Uhr geöffnet

