Als Nummer 1 bei Nutzfahrzeugen in Österreich setzt Ford mit seinen zertifizierten Umbaupartnern auf individuelle, nachhaltige Lösungen (FOTO)

Wien (ots) - Einer der Gründe für den Erfolg der Ford Motor Company in Österreich, insbesondere im Nutzfahrzeugsegment, sind die individuellen Lösungen, die Ford zusammen mit seinen zertifizierten Umbaupartnern anbietet.

Die Firma Servoking beispielsweise, Österreichs Nummer 1 für intelligente Transportkühllösungen, bietet unter der Systemmarke "ARCTIC MOTION" maßgeschneiderte Komplettausbauten für Kühl-Transporter bzw. Kühlkastenwägen an, die ATP-zertifizierbar sind. Damit erfüllen diese Kühlfahrzeuge auch alle Rechtsvorschriften für den grenzüberschreitenden Transport von verderblichen Waren z.B.: Lebensmitteln und Pharmaprodukten. Kühlaggregat, Kühlraumisolierung und Fernsteuerung werden dabei je nach Kundenwunsch unter Einhaltung geltender Rechtsgrundlagen und Normen montiert und serviciert.

Die Ford Nutzfahrzeuge, speziell der Transit, eignen sich hervorragend für den Kühltransport: Das großzügige Platzangebot ermöglicht beispielsweise den Einbau einer zusätzlichen 12 Volt Batterie, wodurch der für die Kühlung erforderliche Kompressor wahlweise mit dem Verbrennungsmotor oder aber elektrisch über das Bordnetz betrieben werden kann. Dies ermöglicht die Aufrechterhaltung der Kühlung auch bei abgestelltem Motor, wenn zum Beispiel Be- bzw. Entladen wird, oder aber bei Auslieferungen mit längeren Standzeiten - Das spart Sprit und schont gleichzeitig die Umwelt.

"Wir sind stolz auf das Vertrauen, dass uns Servoking entgegenbringt und freuen uns mit der Nummer 1 in der Transportkühlung für Transporter zusammen zu arbeiten, um für unsere Kunden die bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen", so Gerhard Konrad, Nutzfahrzeugspezialist Auf- und Umbauten bei Ford Österreich.

Zur Servoking GmbH

Seit der Gründung 1967 hat sich Servoking stetig weiterentwickelt, und betreibt heute mit 7 Servicestandorten und 14 mobilen Service-Fahrzeugen das dichteste Servicenetz für Transportkühlung in Österreich.

30 Servicetechniker verfügen neben ihrer KFZ- oder mechatronischen Ausbildung auch über eine Ausbildung zum zertifizierten Kälteanlagen-Techniker und sorgen damit für fachkundige Instandsetzung sowie Wartung und mit den 14 Servicefahrzeugen für eine reaktionsschnelle Problembehebung vor Ort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und einem Servicenetz, das seinesgleichen sucht, war es für Ford ein logischer Schritt, die Firma Servoking an Bord zu holen.

"Das Traditionsunternehmen verkörpert, genau wie die Ford Motor Company, Kompetenz, Vertrauen, Erfahrung und Nachhaltigkeit. Die Nummer 1 in der Transportkühlung für Transporter und die Nummer 1 im Nutzfahrzeugsektor: Diese Kombination verspricht dem Kunden ein nachhaltiges Serviceangebot und kompetente Beratung." freut sich Danijel Dzihic, Generaldirektor Ford Österreich.

Zur Ford Motor Company (Austria) GmbH

Die Ford Motor Company (Austria) GmbH kann trotz Corona auf ein fulminantes Jahr 2020 zurückblicken: Der Marktanteil konnte auf 7,64% (kum. Nov.) ausgebaut werden und Ford ist damit auf dem besten Wege, in Österreich zum 5. Mal in Folge zu wachsen. Eine Leistung, die zuletzt in der Nachkriegszeit erzielt werden konnte.

Besonders bei den Nutzfahrzeugen konnte Ford kräftig zulegen und seinen Marktanteil von 19,28% 2019 auf sensationelle 21,3% (kum. Nov.) 2020 steigern, was gleichzeitig auch die Marktführerschaft bei den Nutzfahrzeugen in Österreich mit sich brachte.

Dank der breit aufgestellten Nutzfahrzeug-Modellfamilie mit den Baureihen Courier, Connect, Custom, Transit und Ranger hat Ford 2019 zum fünften Mal in Folge als erfolgreichster Hersteller die europäische Nutzfahrzeug-Zulassungsstatistik angeführt. Ständige Weiterentwicklungen und Verbesserungen in diesem Segment, wie etwa

nochmals verbesserte Kraftstoff-Effizienz der EcoBlue Diesel-Motoren

Einführung von Mildhybrid- und Plug-In-Hybrid Antrieben

Erweiterung um Transit Connect mit einer knappen Tonne Nutzlast

neue Ausstattungslinien "Trail" und "Active" für Transit und Transit Custom

Allradantrieb für den Transit Kastenwagen

sorgen für diese Spitzenposition.

Ford Nutzfahrzeuge

Ford stellt bereits seit 1905 Nutzfahrzeuge her und seit 55 Jahren Fahrzeuge der Baureihe Transit. Zukunftsweisend ist der für Anfang 2022 angekündigte E-Transit, die erste voll-elektrische Variante des europaweit meistverkauften Transporters im 2-Tonnen-Segment. Es handelt sich bei diesem Null-Emissions-Fahrzeug um eine komplette Ford-Eigenentwicklung mit einer neu konstruierten Hinterachse und einer Heavy-Duty-Einzelradaufhängung, wobei das Ladevolumen vollständig erhalten werden konnte.

