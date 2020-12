Zukunftsfittes Bezirksbudget für die Leopoldstadt beschlossen

BV Alexander Nikolai: Bezirksvertretung fixiert wichtige Investitionen für die nachhaltige Entwicklung der Leopoldstadt.

Wien (OTS/SPW) - Am Dienstag den 22. Dezember hat die Bezirksvertretung Leopoldstadt das Budget für 2021 beschlossen. Im Zentrum stehen dabei Investitionen in die Bildung und Jugend, Maßnahmen für den Klimaschutz und Bürger*innenbeteiligung, wie Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ) ausführt: „Wir haben parteiübergreifend ein Budget von 14,7 Millionen Euro aufgestellt, das die weitere Entwicklung der Leopoldstadt als lebenswerter, aktiver und zukunftsorientierter Bezirk garantiert.“

Der größte Anteil des Budgets kommt den Kindern und Jugendlichen zugute. 3,8 Millionen Euro sind für die Pflichtschulen und insbesondere für die Sanierung von Schulgebäuden vorgesehen sowie über 1 Million Euro für die Kindergärten. Außerdem stellt der Bezirk Mittel für die Musikschule Leopoldstadt bereit. Die Kinder- und Jugendbetreuung und das Jungendparlament werden mit 759.000 Euro finanziert.

Maßnahmen zum Klimaschutz, wie etwa Begrünung, Baumpflanzungen und attraktive Freizeit- und Spielmöglichkeiten im öffentlichen Raum sind bei den Investitionen in Park- und Grünanlagen vorgesehen, welche insgesamt 2 Millionen Euro ausmachen. Der ehrgeizige Ausbau der öffentlichen Parks und Freiräume ist ein Beitrag zum Erhalt der hohen Lebensqualität in der Leopoldstadt.

Das Kulturbudget wurde um ein Drittel auf 112.000 Euro erhöht. Mit der Aufstockung der Kulturförderung soll künstlerischen Initiativen und Grätzlprojekten auch unter den derzeit erschwerten Bedingungen die vielfältige und wertvolle Kulturarbeit im Bezirk ermöglicht werden.

„Unser Budget 2021 spiegelt die wichtigen Zukunftsthemen und eine Politik des Miteinanders auf Bezirksebene wieder. Diesen Weg der konstruktiven Zusammenarbeit für die Leopoldstädter*innen will ich in der kommenden Legislaturperiode gehen“, so Bezirksvorsteher Nikolai abschließend. (Schluss)

