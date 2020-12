Deutschsprachige Free-TV-Premiere: „Blind ermittelt – Zerstörte Träume“ am 28. Dezember in ORF 1

Vierter Teil der ORF/ARD-Krimireihe mit dem unkonventionellen Ermittlerduo Philipp Hochmair und Andreas Guenther

Wien (OTS) - Krimispannung vor großartiger Wiener Kulisse – es wird wieder „Blind ermittelt“! Philipp Hochmair als Alexander Haller und Andreas Guenther als Niko Falk stellen ihren kriminalistischen Spürsinn erneut unter Beweis, wenn die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Blind ermittelt – Zerstörte Träume“ am Montag, dem 28. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm steht. Im vierten Fall der beliebten ORF/ARD-Krimireihe geht es um einen mit Zyankali vergifteten Bankier. Haller und sein Team führt es dabei in die Fiaker-Szene, wo Andreas Guenther auf Michael Steinocher, Karl Fischer und Emily Cox trifft. Aber auch Gabriel Raab als Prokurist und Florence Kasumba als verwitwete Bankiersfrau haben ihre Geheimnisse. In weiteren Rollen sind u. a. Alexander Lutz, Sebastian Schindegger und Michael Edlinger zu sehen. Katharina Mückstein inszenierte den vierten Fall der ORF/ARD-Koproduktion in Wien und Umgebung. Das Drehbuch stammt von Jacob Groll nach einer Vorlage von Lars Albaum und Hans-Henner Hess. Mit „Endstation Zentralfriedhof“ ist am Montag, dem 4. Jänner 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 der nächste spannende Fall für das unkonventionelle Ermittlerduo zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Sophie (Patricia Aulitzky) besucht mit ihrem Bruder Alexander Haller (Philipp Hochmair) eine barrierefreie Ausstellung in der Privatbank Schachner, die von ihrer guten Freundin und Bankiersfrau Solveig (Florence Kasumba) kuratiert wird. Als deren Mann Romanus (Alexander Lutz) auftaucht, bricht er vor ihren Augen tot zusammen. Auch Sophie wird vergiftet, als sie Erste Hilfe leistet. Eindeutig ist Zyankali im Spiel. Da Niko (Andreas Guenther) beobachtet hat, dass sich der Bankier davor bei einem Kutscher Kokain besorgt hat, wird er in die Fiaker-Szene eingeschleust. Zudem hat Haller das Gefühl, dass der Prokurist Dr. Hohmann (Gabriel Raab) und die junge Witwe Solveig etwas zu verbergen haben.

