Privatstiftung Manner kauft Manner-Aktienpaket von Katjes International

Die von Dr. Carl Manner gegründete Privatstiftung Manner übernimmt sämtliche Manner-Aktien von Katjes International

Wien (OTS) - Die von Dr. Carl Manner (†) gegründete Privatstiftung Manner übernimmt sämtliche Manner-Aktien (6,11%) der ÖZW Österreichische Zuckerwaren GmbH von Katjes International. Bisher hatte die Privatstiftung Manner 42,56%, nach Transaktion hält die Stiftung 48,67% aller Aktien am Süßwarenunternehmen.

„Die Privatstiftung Manner bedauert das Ausscheiden von Katjes als Aktionär, da wir einander stets wertschätzend begegnet sind und ähnliche Wertevorstellungen teilen. Als Vorstand der Privatstiftung freut mich der Zukauf der Aktien, da wir mit ausreichender Eigenkapitalausstattung sicherstellen können, dass die Vision des Firmengründers und die Werte der Familie auch weiterhin fest im Unternehmen verankert sind,“ so Mag. Albin Hahn, Stiftungsvorstand Privatstiftung Manner.

Trotz der schwierigen Finanzierung ist die Übernahme des Aktienpakets von Katjes International im Sinne des Stifters und Enkelsohn des Firmengründers Dr. Carl Manner (†) zur Sicherstellung einer stabilen Aktionärsstruktur. „Die Vision der Privatstiftung ist es, mit unserem Handeln die Gründerfamilie Manner zu repräsentieren und die über die Jahre gewachsenen Wertevorstellungen in die Gegenwart von Manner zu bringen,“ so Hahn weiter.

Der Aktienkauf in diesem wirtschaftlich schwierigen Jahr ist ein Zeichen für das Vertrauen der Stiftung in das Unternehmen und in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

