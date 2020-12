Marken eröffnet zwei neue GMP-Depots

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Depots in Los Angeles und der Ukraine erfüllen den wachsenden Bedarf an Dienstleistungen für klinische Studien

Marken gab heute die Eröffnung von zwei neuen Standorten in Kiew, Ukraine, und in Los Angeles, USA, bekannt. Ein brandneues pharmazeutisches Depot in Kiew wird den Kunden mehr Möglichkeiten bieten, Arzneimittel und Verbrauchsmaterialien für klinische Studien näher am Patienten zu lagern, und ein neues GMP-Depot (Good Manufacturing Practice) und eine Einrichtung zur Herstellung von Apherese-Kits in Los Angeles (LA) wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Dienstleistungsangebot in Bezug auf GMP-Lagerung sowie Zell- und Gentherapie-Logistik in den USA weiter auszubauen.

Das Depot in LA bietet Platz für die Lagerung von Paletten sowie eine ganze Reihe von temperaturgesteuerten Lagermöglichkeiten, einschließlich einer Abfüllstation für Flüssigstickstoff. Die Produktion von Apherese-Kits im Depot in Los Angeles ist ein neuer Service, den Marken für seine Zell- und Gentherapie-Kunden in sein Portfolio aufnimmt. Es wird erwartet, dass der Apherese-Markt, der Apherese-Maschinen und Einweg-Apherese-Kits umfasst, bis 2024 mehr als 3,5 Mrd. US$ übersteigen und mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 11,5 % wachsen wird.1

Alle 12 globalen Depots von Marken entsprechen den GMP-Vorschriften und sind für die Lagerung in allen Temperaturbereichen ausgelegt: Klimagesteuerte Lagerung bei einer Umgebungstemperatur von +15 bis +25 °C, Kühllagerung von +2 bis +8 °C, Tiefkühllagerung von -15 bis -25 °C Tiefkühllagerung und Ultratiefkühlung bei -80 °C. Die Depots von Marken bieten ein komplettes Dienstleistungsangebot, einschließlich Wareneingang, Kommissionierung und Verpackung, Hybridversand, Retourenbearbeitung und -vernichtung, Neuetikettierung und Bestandsabgleich.

Ariette van Strien, Präsidentin von Marken, kommentierte: "Die Ukraine ist weiterhin ein wichtiger Markt für klinische Studien in Osteuropa und unser Depot in Kiew wird unsere Position in der Region stärken. Mit dem Depot in Los Angeles können wir unseren Bedarf an der Westküste bedienen und unser Depot in Philadelphia an der Ostküste ergänzen."

Über Marken

Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der UPS Healthcare Division. Einschließlich Polar Speed und Marken beschäftigt die UPS Healthcare Division weltweit 5500 Mitarbeiter an 128 Standorten. Marken bietet ein hochmodernes GMP-konformes Depot-Netzwerk und logistische Hubs für die Lagerung und die Distribution von klinischen Arzneimitteln an 56 Standorten weltweit. Gleichzeitig ist das Unternehmen führend in den Bereichen Direct-to-Patient- und Home-Health-Services, Versand von biologischen Proben und Produktion von biologischen Kits. Die engagierten 1600 Mitarbeiter von Marken bearbeiten jeden Monat 100.000 Sendungen von Arzneimitteln und biologischen Proben in allen Temperaturbereichen in mehr als 220 Ländern. Zusätzliche Dienstleistungen wie die Beschaffung von Hilfsstoffen, Lagerung und Distribution, die Überprüfung von Transportwegen und Qualifikationen sowie BIP-, regulatorische und Compliance-Beratung tragen zur einzigartigen Position von Marken in der Pharma- und Logistikbranche bei.

