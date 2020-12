NEOS zu Kogler: Lippenbekenntnisse retten kein einziges Kind

Krisper/Schellhorn: „Das schönste Plädoyer für die Aufnahme von Flüchtlingen bringt nichts, wenn man bei Abstimmungen im Parlament sitzen bleibt.“

Wien (OTS) - Zunehmend ungehalten reagieren NEOS-Asylsprecherin Stephanie Krisper und der stellvertretende NEOS-Parteichef Sepp Schellhorn auf ein Fernseh-Interview von Werner Kogler. „Herr Kogler, Sie sind nicht nur Vizekanzler der Republik Österreich, Sie sind auch Chef der Grünen - Lippenbekenntnisse in Interviews retten kein einziges Kind. Wenn es Ihnen wirklich ernst ist, wenn Sie Ihren Koalitionspartner wirklich davon überzeugen wollen, dass wir die griechischen Insellager jetzt evakuieren und die Menschen jetzt retten müssen - warum sind Ihre Parteikolleginnen und -kollegen dann erst gestern im Parlament bei unserem Antrag sitzen geblieben?“, fragt Krisper. „Und warum bleiben sie immer und immer wieder sitzen, bei jedem Antrag aufs Neue - seit Monaten? Das schönste Plädoyer für die Aufnahme von Menschen in äußerster Not auf europäischem Boden bringt nichts, wenn man bei Abstimmungen im Parlament den Mut verliert.“

Das Verhalten der Grünen seit ihrer Regierungsbeteiligung sei keineswegs von einer „klaren Haltung“ geprägt, sagt auch Schellhorn. „Ihr habt eure Wählerinnen und Wähler und alle Menschen in Österreich, die einen Funken Menschlichkeit in sich tragen, bei jeder einzelnen Abstimmung im Parlament verraten. Ihr ordnet seit fast einem Jahr alle Werte und Prinzipien dem Machterhalt und dem Koalitionsfrieden unter. Dass ihr jetzt, da der Protest der Zivilgesellschaft immer lauter und immer unüberhörbarer wird, noch schnell auf den fahrenden Zug aufspringen wollt, und dass du, Werner, so tust, als sei das euer Verdienst, ist durchschaubar und enttäuschend. Wenn ihr wirklich gemeinsam mit uns Flüchtlinge aus den griechischen Insellagern retten wollt, dann spart euch bitte die schönen Worte, nur weil grad Weihnachten vor der Tür steht - lasst uns endlich Taten sehen!“

