Bewegung verkürzt das Warten auf Christkind

Weihnachtsturnen für 4 bis 10-Jährige

Wien (OTS) - Der ASVÖ sorgt mit den beiden anderen Sport-Dachverbänden für Bewegung auf ORF Sport Plus und verkürzt den Kindern die Wartezeit auf den Heiligen Abend!

„Diese Initiative ist etwas ganz Wichtiges für die Jüngsten unter uns, denn schon im Kindesalter zeigen wir unseren Kindern vor, wie essentiell Bewegung im täglichen Leben ist. Und wenn es das Warten auf das Christkind verkürzt, hilft es doppelt“, weiß ASVÖ Präsident Christian Purrer. Bewegung und Sport sind gerade jetzt wichtiger denn je – vor allem für unsere Jüngsten.

Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION haben sich für die familiäre Weihnachtsfeier etwas ganz Besonderes ausgedacht und wollen allen Eltern und Großeltern im Lande – punktgenau am Heiligen Abend! – mit ihrer Weihnachtsturnstunde für Kinder ein wenig Unterstützung ins Wohnzimmer bringen. Der ORF strahlt das Bewegte Warten auf das Christkind am Heiligen Abend um 9 und um 12 Uhr über den Kanal ORF Sport Plus aus. Zusätzlich wird der ASVÖ die Wiedergabe über die sozialen Medien der Landesverbände sicherstellen.

Hier gibt es eine Vorschau auf die Sendung

Diese Weihnachtsturnstunde soll zeigen, wie Bewegung und Sport mit Spaß und Freude erlebt werden können. Regelmäßige Bewegung ist gerade in den schwierigen Zeiten der Pandemie enorm wichtig für die körperliche und mentale Gesundheit. Auch für Christian Purrer steht eine aktive Bewegungskultur im Mittelpunkt. „Es ist dringend notwendig, ganz Österreich zu mehr Bewegung zu animieren. Viele Menschen vermissen ein regelmäßiges Sport- und Bewegungsangebot. Wenn unsere Vereine ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können, werden wir aktiv dazu beitragen, dass wir in Österreich den Sprung zu einer neuen Bewegungskultur schaffen.“

Mehr Informationen unter:

www.asvoe.at

www.fitsportaustria.at

www.kindergesundbewegen.at

