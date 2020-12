BioNTech- Sahin: "Dies ist nicht das erste Virus, das mutiert. Es gibt keine Möglichkeit, dass unser Impfstoff nicht funktioniert"

Wien (OTS) - Sahin auf türkisch Şahin (gelesen Schahin) ein Name türkisch-persischer Abstammung und bedeutet Falke, eigentlich Königsfalke. BioNTech Mitbegründer und Mitentwickler des Covid-19-Impfstoffs Prof. Dr. Sahin unterstreich bei einem internet Interview mit türkischen Journalisten, dass sie immer früheren Mutationen folgten, die mit der Entstehung eines neuen Coronavirus-Typs zusammenhängen, der sich in Großbritannien schneller verbreitet, und dass sie diesbezüglich keine Probleme sehen.

Auf die Aussage: „Sie betonten, dass sie kein Problem bezüglich der Wirkung ihres Impfstoffs auf die Mutationen sehen" antwortete Sahin wie folgt: „Dies ist nicht das erste Virus, das mutiert. Davor gab es verschiedene Mutationen. Wir haben Covid-19-Impfstoff auf vergangene Mutationen überprüft und wir sehen kein Problem. Es sind zwei Wochen erforderlich, um nach neuen Mutationen zu suchen. Wir müssen das überprüfen, aber es gibt kein Problem, dass unser Impfstoff dabei nicht wirksam sein wird.“



Sahin wies darauf hin, dass es in England noch nicht genug Arbeiten zu dem Coronavirus gibt, und sagte: „Jetzt gibt es noch keine Studien zu diesem Virus. Was wir bisher wissen ist, dass es neuartig ist. Einige Leute sagen, es verbreitet sich schneller von Person zu Person. Wir wissen es nicht, weil es keine Wissenschaftliche Literatur dazu gibt, wir haben es noch nicht als Artikel gelesen. Wir haben jedoch die genetischen Mutationen in unsere Labors gebracht und wir werden anfangen daran zu arbeiten. Ein Prozent des genetischen Codes dieses Virus ist mutiert, 99 Prozent nicht. Wir glauben, dass unser Impfstoff, selbst wenn sich ein Prozent verändert hat, 99 Prozent konsolidieren kann."



In Bezug darauf, wann er im Kampf gegen das Virus siegen wird, betonte Şahin folgendes: „Wir werden das Virus niemals vollständig besiegen können. Was wir erreichen wollen ist, nicht in eine Situation zu kommen, in der Menschen das Haus nicht verlassen können. Wir können dies erreichen, wenn alle gut arbeiten und wir genügend Impfstoffdosen vergeben können. Dies können wir bis Ende des Sommers 2021 erreichen. Der Sommer wird einfacher, weil das Virus im Sommer weniger aktiv ist. Die Leute sind auch die meiste Zeit unterwegs. Es ist weniger wahrscheinlich, dass draußen eine Infektion auftritt. Das Wichtigste ist, den Winter zu überstehen. Dies ist nur möglich, wenn jeder diszipliniert ist und auf sich und andere aufpasst. Andererseits ist es auch sehr wichtig, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen vor dem Eintritt in den nächsten Winter geimpft werden. Dann können wir sagen, dass wir nicht wieder alles schließen müssen.“



