RFS: ÖH-Vorsitzende Hanger will erfolglosen Weg der Massentests auch für Österreichs Hochschulen!

Corona-Massentests sollen die Rückkehr zur Lehre vor Ort an den österreichischen Hochschulen ermöglichen

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Studierende wollen zurück an die Unis“ präsentierte ÖH-Vorsitzende Hanger gestern Massentestungen als Lösung für die Rückkehr zur Lehre vor Ort. Damit übernahm sie den Kurs der schwarz-grünen Bundesregierung, welche erst vor Kurzem durch die „Hausarrestverordnung“ den erfolglosen Weg der Massentests zum Höhepunkt führte.

„Ein Test als Versuch der Feststellung von bestimmten Leistungen oder Eigenschaften ist grundsätzlich etwas Positives. Corona-Massentests machen jedoch unter den aktuellen Bedingungen und Voraussetzung nur wenig Sinn. Diese gar als Lösung für die Rückkehr zur Lehre vor Ort zu präsentieren ist absurd. In Österreich ist die Teilnahme an den Corona-Massentestungen zu niedrig, die Fehlerquote ist zu hoch und auch der logistische Aufwand ist enorm. Darüber hinaus müssen die Tests mehrmals wiederholt werden und selbst dann können dadurch keine Aussagen zum Infektionsgeschehen gewonnen werden. Wir erhalten lediglich eine Momentaufnahme, die nicht einmal repräsentativ ist, da sich tendenziell jene Menschen testen lassen, die ohnehin die Maßnahmen befolgen“, so RFS-Bundesobmann Matthias Kornek zu den geplanten Massentests an Österreichs Hochschulen.



