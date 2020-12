Austrian Junior Cup 2021: KTM sucht das MotoGP-Talent der Zukunft

Im Austrian Junior Cup wird in Kooperation zwischen KTM und Österreichs Motorradlegende Andy Meklau nach einem rot-weiss-roten MotoGP Star von morgen gesucht.

Enzersfeld (OTS) - Schon jetzt können sich junge Talente bei den von Motorradreporter, Red Bull Erzbergrodeo und Schruf Racing organisierten Flattrack Showrun Qualifikationen einen Startplatz auf der Red Bull Erzbergrodeo KTM RC4R sichern.

Bis Ende März 2021 haben junge Motorsport-Talente die Gelegenheit, sich bei den von Motorradreporter, Red Bull Erzbergrodeo und Schruf Racing organisierten Flattrack Show-Bewerben als bester Fahrer den Startplatz auf der Red Bull Erzbergrdoeo KTM RC4R für den Austria Junior Cup 2021 zu sichern. Ausführung und Administration der Flattrack Bewerbe beschränken sich auf das notwendige Minimum, um so einen möglichst unkomplizierten Zugang zu professionellem Straßenmotorrad-Rennsport in Österreich zu etablieren.

An die 30 Teilnehmer hatten sich über motorradreporter.com und austrianjuniorcup.at angemeldet, um sich über die Qualifikation auf der Flattrack-Strecke den Sattel der Red Bull Erzbergrodeo KTM RC4R für den Austrian Junior Cup zu holen. Für den Termin am 19. Dezember wurden die ersten acht ausgewählten Teilnehmer in die Flattrack Arena Eggendorf (NÖ) eingeladen. Die aufstrebenden Rennsport-Talente waren aus Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich angereist, um ihr Fahrkönnen zu zeigen.

Bei bewölktem Himmerl und gerade einmal fünf Plusgraden präsentierte sich die von Hanson Schruf bestens präparierte, 360 Meter lange Flattrack-Bahn mit drei links und zwei Rechtskurven in perfektem Zustand. Die KTM 450er Flattrack Bikes wurden „Ready to Race“ von Schruf Racing perfekt vorbereitet. Supermoto-As Yasmin Poppenreiter, die Motorradreporter-Crew und das Schruf Racing Team standen bereit, um die jungen Talente in der Flattrack Arena Eggendorf zu betreuen.

Nach kurzer Administration und Fahrerbesprechung wurde mit Yasmin Poppenreiter die Flattrack-Bahn zu Fuß besichtigt und die Basics zu Strecke, Begrenzungen, Verhalten bis hin zur Linienwahl erklärt. Danach wurden die Motoren gestartet und die jungen Racer konnten endlich auf der Sandstrecke ihr Können unter Beweis stellen.

Ablauf & Beurteilungskriterien

technische Einweisung Motorrad

Basics zum Fahrstil

10 freie Runden paarweise (Bewertung Fahrstil und Dynamik)

Flattrack Profi Showrace

10 freie Runden mit kurzer Fahrtechnik Erklärung (Bewertung der Verbesserung)

Flattrack Profi Showrace

10 Flattrack Runden gezeitet (Bewertung der Rundenzeiten)

Administration, Auftreten und Fahrzeughandhabung als wesentliche Ranking-Kriterien

Ergebnisse & Ranking

(1. Lauf: Dynamik / 2. Lauf: Steigerung / Zeiten / Ranking)

Leo Rammersdorfer (16 Jahre, OÖ) sehr schnell & sehr sicher / gesteigert / 26:42 - 26:62 / Platz 1

Philipp Schmidt (14 Jahre, NÖ) schnell & sehr sicher / stark gesteigert / 26:81 - 26:93 / Platz 2 Niklas Wannemacher (13 Jahre, NÖ) schnell & sicher / gesteigert / 27:76 - 27:85 / Platz 3 Kilian Holzer (14 Jahre, T) schnell & sicher / gesteigert / 27:89 - 28:09 / Platz 3 Jonathan Jöckl (14 Jahre, T) schnell & sicher / stark gesteigert / 28:02 - 28:29 / Platz 2 Patrick Pürstinger (16 Jahre, T) schnell / gesteigert / 28:47 - 28.50 / Platz 3 Niklas Kitzbichler (14 Jahre, T) schnell / gesteigert / 28:47 - 28.50 / Platz 4 Daniel Krabacher (12 Jahre, T) schnell / gesteigert / 29:73 - 29:87 / Platz 4

Leo Rammersdorfer, Philipp Schmidt und Jonathan Jöckl zeigten an diesem ersten Termin ihr großes Potential und konnten sich somit ihren Startplatz im finalen Bewerb der Flattrack Qualifikation im März 2021 fixieren.

Die Bewertungen und das Ranking der übrigen Teilehmer sind als Momentaufnahme zu sehen und können sich bis Ende März 2021 noch verschieben. Mit steigenden Leistungen im Vergleich zu den weiteren Kandidaten, die mit gleichen Kriterien beurteilt werden, können diese Teilnehmer noch eine Berechtigung für den Start bei den finalen Flattrack-Läufen erlangen. Weiterführende Fahrerlehrgänge und Trainingsläufe können dazu bei Schruf Racing gesondert vereinbart und gebucht werden.

Alle Informationen zu den weiteren Flattrack Showruns für den Austrian Junior Cup werden auf motorradeporter.com online gestellt und können mit der persönlichen Zuschrift als verbindlich betrachtet werden.

