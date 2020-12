Weihnachten daheim: „Licht ins Dunkel“ am Heiligen Abend im ORF

Die „Licht ins Dunkel“-Gala mit Stars und prominenten Gästen bittet wieder um Spenden für Familien und Kinder in Not

Wien (OTS) - Ab 9.05 Uhr begleiten Barbara Stöckl und Peter Resetarits am Donnerstag, dem 24. Dezember 2020, für „Licht ins Dunkel“ das ORF-2-Publikum live durch diesen besonderen Tag. Norbert Oberhauser und die ORF-ALLSTARS-BAND sorgen mit den schönsten und bekanntesten Weihnachtsliedern für musikalische Unterhaltung. Nina Kraft und Andreas Onea sind die Gastgeber im Callcenter, in dem viele prominente Gäste die Spendenzusagen entgegennehmen, und das sich heuer pandemiebedingt im Headquarter von Technologiepartner A1 befindet.

Bundespräsident, Kardinal, Vertreter der Weltreligionen und das Ö3-„Weihnachtswunder“ am Vormittag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Schirmherr der Aktion „Licht ins Dunkel“, wird mit seiner Frau Doris Schmidauer am Vormittag im „Licht ins Dunkel“-Studio von Barbara Stöckl und Peter Resetarits zum Gespräch erwartet (10.42 Uhr). Anschließend zeigt eine Zuspielung, wie das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem auch heuer seinen Weg nach Österreich – und von dort aus in die Welt – antreten konnte (10.50 Uhr).

Fixer Bestandteil der „Licht ins Dunkel“-Vormittagssendung ist das große Finale des „Ö3-Weihnachtswunders“. Gleich drei Mal wird am Vormittag in die Ö3-Studios in Heiligenstadt geschaltet, wo Tina Ritschl, Andy Knoll und Robert Kratky die letzten Stunden ihres 120-Stunden-Wunschmusik-Marathons zugunsten des „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ feiern. Das Spendenergebnis des diesjährigen „Ö3-Weihnachtswunders“ wird kurz vor 10.00 Uhr bekanntgegeben.

Zum Dialog der Religionen finden sich hochrangige Vertreter der anerkannten Konfessionen in der Sendung ein: den Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, und den Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, erwartet Barbara Stöckl zum Gespräch (10.19 Uhr). Oberkirchenrat Karl Schiefermair von der Evangelischen Kirche Österreichs und Oberrabbiner Jaron Engelmayer von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien bittet Peter Resetarits zum Talk (9.47 Uhr). Weitere Gäste sind der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft, Gerhard Weißgrab, sowie Erzpriester, Ökumenischer Patriarchat und Heiliger Metropolis von Austria, Nikolaus Rappert (10.18 Uhr).

Dazwischen wird immer wieder ins A1-Callcenter geschaltet, wo Nina Kraft und Andreas Onea mit den prominenten Helferinnen und Helfern, unterstützt von Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres, an den Spendentelefonen sprechen: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, die Ministerinnen und Minister Margarete Schramböck, Heinz Fassmann, Alexander Schallenberg, „Licht ins Dunkel“-Geschäftsführerin Eva Radinger, Caritas-Präsident Michael Landau, Margit Laufer, Mariella Gittler und viele mehr.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (9.33 Uhr) und Generalstabschef Robert Brieger (10.35 Uhr) werden im ORF-Zentrum als Gäste erwartet.

Norbert Oberhauser und die ORF-ALLSTARS-BAND performen die schönsten, deutschsprachigen und internationalen Weihnachtslieder von „Alle Jahre wieder“ bis „Jingle Bells“. Ein weiteres musikalisches Highlight am Vormittag bietet die Klaviervirtuosin Solvey Blümel:

Allegretto con moto „Kommet, ihr Hirten“ und „Vom Himmel hoch“ (9.52 Uhr). Die erst zwölfjährige Pianistin aus Niederösterreich ist am Weg zum Klavierstar und hat schon viele nationale und internationale Preise gewonnen.

Für eine besinnlich-heitere Lesung sorgt Alfons Haider mit der Weihnachtsgeschichte „Da draußen ist es vorbeigeflogen“ (10.15 Uhr).

In der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr strahlen alle neun ORF-Landesstudios ihr regionales „Licht ins Dunkel“-Programm aus.

Parlament und Kirche zur Mittagszeit

In der Mittagssendung von „Licht ins Dunkel“ werden traditionsgemäß die Spitzen der heimischen Politik erwartet. Gleich zu Beginn spricht Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP mit Peter Resetarits über dieses besondere Jahr (12.01 Uhr). Barbara Stöckl bittet Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen zum Talk (12.45 Uhr). Die Parteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner (12.59 Uhr), Bundesparteiobmann Norbert Hofer von der FPÖ (13.11 Uhr) und Nationalratsabgeordneter Helmut Brandstätter von den NEOS (13.34 Uhr) werden gleichfalls zu Gast sein.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz sowie der Präsident des Vereins „Licht ins Dunkel“, Kurt Nekula, werden ebenfalls zur Mittagszeit im „Licht ins Dunkel“-Studio erwartet.

In Zuspielungen werden zahlreiche „Licht ins Dunkel“-Projekte sowie Beispiele aus dem Alltag der „Licht ins Dunkel“-Soforthilfe vorgestellt und Betroffene kommen zu Wort.

An den Spendentelefonen helfen Vertreterinnen und Vertreter vieler Hilfsorganisationen, die das ganze Jahr über für die Menschen da sind, sowie prominente Gäste wie Kristina Inhof, Eva Pölzl, Fanny Stapf, Stefan Lenglinger, Verena Scheitz, Brigitte Kren, Inge Klingohr, Christoph Feurstein, die Staatssekretärinnen Karoline Edtstadler und Andrea Mayer und viele andere.

Norbert Oberhauser und die ORF-ALLSTARS-BAND stimmen mit „Oh Tannenbaum“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Es wird scho glei dumpa“ auf das Fest ein.

In der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr strahlen alle neun ORF-Landesstudios ihr eigenes, regionales „Licht ins Dunkel“-Programm aus.

Weihnachten daheim: „Licht ins Dunkel“-Höhepunkte aus allen Bundesländern

In der Nachmittagssendung von „Licht ins Dunkel“ in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr erwartet die Zuseherinnen und Zuseher von ORF 2 ein Blick in die regionale Vielfalt Österreichs: in mehreren Live-Einstiegen wird in die ORF-Landesstudios geschaltet, wo prominente Gäste, interessante Talks, berührende Geschichten, engagierte Spenderinnen und Spender, einzigartige Initiativen, regionales Brauchtum, musikalische Darbietungen sowie Informationen, wo das ORF-Friedenslicht in allen Bundesländern abzuholen ist, auf dem Programm stehen.

Entertainer Alfons Haider erfreut mit der Lesung einer weiteren weihnachtlichen Geschichte mit dem Titel „Ablenkungsmanöver“ (16.12 Uhr).

Gegen Ende der Nachmittagssendung gibt es auch eine Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen (17.52 Uhr), der bereits am Vormittag live zu Gast war, und Norbert Oberhauser und die ORF-ALLSTARS-BAND performen zum Abschluss das wohl berühmteste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Für das gehörlose und hörbeeinträchtigte ORF-2-Publikum wird die gesamte nationale „Licht ins Dunkel“-Sendung in der Zeit von 9.00 bis 11.00, 12.00 bis 14.00 und 16.00 bis 18.00 Uhr im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt und darüber hinaus im Programm ORF-2-Europe live in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen liefert ORF 2 einen Live-Audiokommentar auf der zweiten Tonspur, einzustellen über die Fernbedienung.

„Mei liabste Weihnachtsweis“ mit Franz Posch

Ab 18.00 Uhr sorgt „Mei liabste Weihnachtsweis“ aus dem ORF-Landesstudio Tirol für weihnachtliche Stimmung. Franz Posch und seine Musikantinnen und Musikanten stimmen das ORF-2-Publikum auf den Heiligen Abend ein und bitten dabei um Spenden für „Licht ins Dunkel“.

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über „Licht ins Dunkel“. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet neben ausführlichen Informationen rund um die Aktion auch ein von A1 bereitgestelltes Spendentool. Die ORF-TVthek widmet der Aktion einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot einschließlich der großen „Licht ins Dunkel“-Sendung am 24. Dezember beinhaltet. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Alle Spendenmöglichkeiten für „Licht ins Dunkel“:

Konto: AT20 6000 0000 0237 6000

Online: lichtinsdunkel.ORF.at

Facebook: ORFLichtinsDunkel

Spendentelefon | SMS-Spenden: 0800 664 24 12

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at