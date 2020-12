Innenminister Nehammer und Gemeindebundpräsident Riedl mit Appell zu den Silvesterfeiern

Eigenverantwortung und Hausverstand statt „Corona-Party" – Verzicht auf Feuerwerk schützt Gesundheit und schont Umwelt

Wien (OTS) - Das Verwenden von Feuerwerksartikeln ist im Pyrotechnikgesetz geregelt. Grundsätzlich besteht auch zu Silvester ein Verbot der Verwendung von Pyrotechnik im Ortsgebiet. Den Bürgermeistern steht es aber frei, für bestimmte Teile des Ortsgebietes Ausnahmen zu verfügen.

Gemeindebundpräsident Alfred Riedl und Innenminister Karl Nehammer appellieren an die Bürgerinnen und Bürger auf Feuerwerke auch außerhalb des Ortsgebietes zu verzichten. „Dieses Jahr stellt auch an den Jahreswechsel und wie wir ihn begehen besondere Anforderungen. Verzichten wir auf Feuerwerke und reduzieren damit Verletzungen. Damit können wir auf einfache Weise dazu beitragen, das medizinische Personal in den Krankenhäusern und Notaufnahmen zu entlasten“, so Innenminister Karl Nehammer.

In vielen Gemeinden gibt es seit Jahren klare Regeln, bis hin zum generellen Verbot von Feuerwerken im Ortsgebiet zu Silvester. „Den Jahreswechsel verbringen wir dieses Mal im strengen Lockdown. Aus diesem Grund appellieren wir an die Eigenverantwortung und den Hausverstand der Menschen, sich dieses Mal beim Feuerwerk zurückzuhalten. Damit schützen wir unsere Gesundheit und schonen die Umwelt", betont Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

„Die Polizei wird zum Jahreswechsel verstärkt präsent sein und auch die Einhaltung der Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes überwachen“, so Innenminister Karl Nehammer.

