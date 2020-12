Klimafit in die Zukunft: Josefstädter Bezirksbudget 2021 beschlossen

Wien (OTS) - In der ersten Sitzung der neuen Bezirksvertretung wurde gestern das zukunftsweisende Josefstädter Bezirksbudget beschlossen. „Das Budget ist ein starkes Zeichen für den Aufbruch in der Josefstadt“, freut sich Bezirksvorsteher Martin Fabisch. „Es ist uns parteiübergreifend gelungen, im Budget mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität, kulturelle Vielfalt und Zusammenhalt im Bezirk zu schaffen.“ Neben den Grünen haben die SPÖ, NEOS und LINKS dem Budget zugestimmt, die ÖVP stimmte geteilt. „Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit“, so Fabisch.

Begrünter, neugestalteter öffentlicher Raum

Ein klarer Fokus des Budgets liegt auf der fairen Verteilung, klimafreundlichen Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raumes. Budgeterhöhungen für Machbarkeitsanalysen und Beteiligungsprozesse bereiten den Weg für die Neugestaltung von Straßen und Plätzen unter Einbeziehung der Bewohner*innen. „Es ist mir ein großes Anliegen, die Josefstädter*innen zukünftig aktiv in Planungsvorhaben miteinzubeziehen. Mit 30.000 Euro für das Bürger*innenbeteiligungsverfahren im Rahmen der Neugestaltung des Josef-Matthias-Hauer-Platzes nehmen wir Partizipation im Bezirk ernst,“ so Fabisch. Auch die Verkehrsberuhigung der Josefstädter Straße wird 2021 auf ihre Machbarkeit geprüft, für die Neugestaltung des Trude-Waehner-Platzes als „Coole Straße+“ hofft man auf gute Kooperation mit der Stadtregierung.

Durch eine massive Erhöhung des Budgets zur Reduktion von urbanen Hitzeinseln wird der Bezirk in Zukunft klimafit gemacht. Zahlreiche Begrünungsprojekte wie Baumpflanzungen in der Schönborngasse und der Krotenthallergasse, sowie an verschiedenen weiteren Stellen der Josefstadt kühlen den Bezirk und sichern die Lebensqualität für alle Bewohner*innen.

Kulturelle Aktivitäten stärken

Die Corona-Krise hat Künstler*innen und Kulturschaffende im Bezirk hart getroffen. Lena Köhler, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin (Grüne) und Vorsitzende des Finanzausschusses: „Wir erhöhen das Josefstädter Kulturbudget von 170.000 auf 210.000 Euro und wiederholen die Förderung für Veranstaltungen in gastronomischen Betrieben, sobald wieder ein Stücken Normalität einkehrt und die beliebten Josefstädter Lokale wieder öffnen. Die Josefstädter Kunst- und Kulturszene wird 2021 maßgeblich unterstützt“, so Köhler.

Bildung, Kinder- und Jugendbudget

Das Kinder- und Jugendbudget ist mit einer halben Million Euro beziffert und garantiert auch in Zukunft einen starken Schwerpunkt auf die Unterstützung von Kinder- und Jugendprojekten im Bezirk. Die Sanierung der Volksschule Lange Gasse 36 wird 2021 fertig gestellt, hier sorgt Fassadenbegrünung für eine „kühle Schule“. Auch die Aufwertung und Neugestaltung des Schulvorplatzes Pfeilgasse wird im kommenden Jahr konkret geplant. Die Schulerweiterung zum Bildungscampus Pfeilgasse startet schon 2021. „Mit dem neuen Platz wollen wir den Lisette-Model-Park erweitern und für die Schüler*innen wie auch alle Josefstädter*innen mehr Raum schaffen“, so Köhler.

Mobilität: Radbudget verdoppelt, Rechtssicherheit beim Anwohner*innenparken

Als wichtig Maßnahme in Richtung klimafitte Josefstadt wurde das Fahrradbudget 2021 verdoppelt, um Entwicklungen und Verbesserungen rund ums Radfahren zu ermöglichen. Heinz Vettermann, Klubobmann der SPÖ Josefstadt, freut sich über die Zusammenarbeit in Punkto Anrainer*innenparken: „Aus meiner Sicht ist es besonders begrüßenswert, dass mit dem Budget 2021 auch dafür Vorsorge getroffen wird, das AnrainerInnenparken in der Josefstadt wieder in Kraft zu setzen“, so Vettermann. Die bis dato unklare Parkplatzsituation im Bezirk wird durch die neue Beschilderung von Anrainer*innenparkplätzen abgeschlossen, die Hinweistafeln sorgen in Zukunft für Rechtssicherheit.

Live-Stream der Bezirksvertretungssitzungen

Ab 2021 gibt es die Möglichkeit, die öffentlichen Sitzungen der Bezirksvertretung im Internet via Live-Stream zu übertragen, interessierte Bürger*innen können so Beschlüsse und Debatten von zu Hause verfolgen. Birgit Kleinlercher von NEOS: „Ganz persönlich freut es mich auch besonders, dass nun nach jahrelangem Kampf der NEOS um mehr Öffentlichkeit in einem ersten Schritt die Budgetierung des Livestreamings der Bezirksvertretungssitzungen 2021 einstimmig beschlossen wurde.“

“Trotz einiger Bedenken war für mich letztendlich in dem Budgetvoranschlag 2021 die Absicht klar erkennbar: dieses Budget ist im Interesse aller Menschen in der Josefstadt. Die darin enthaltenen Schwerpunkte Klimaschutz und Bürgerpartizipation, wenn auch mit Luft nach oben, waren für mich überzeugend. Deshalb habe ich diesem Voranschlag zugestimmt,“ sagt Herbert Fuxbauer von LINKS.

