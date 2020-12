183 Geschenke für bedürftige Kinder

„Weihnachten im Schuhkarton“: Belegschaft der Santander Consumer Bank unterstützte auch dieses Jahr Sozialaktion.

Wien (OTS) - „Auch in diesem Jahr unterstützten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Santander Consumer Bank wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“: Insgesamt wurden 183 Geschenkkartons für bedürftige Kinder aus Osteuropa gesammelt. „ Das Jahr war für viele von uns schwierig. Es freut mich, dass die Belegschaft zusammen geholfen hat und die Aktion trotz aller Umstände unterstützt “, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank. Bei „Weihnachten im Schuhkarton“ werden kleine Boxen mit unter anderem Spielzeug, Hygieneartikel und Kleidung zusammengestellt. Diese werden dann zur Weihnachtszeit an bedürftige Kinder in Rumänien, Polen, Lettland, Litauen, Georgien und der Slowakei übergeben.

Die Bank beteiligt sich seit 2007 jährlich an dieser Aktion. Auf diese Weise konnten bereits ca. 2.000 Geschenke für bedürftige Kinder über die Jahre gesammelt und übergeben werden. Seit dem Start der Aktion in 1993 wurden weltweit 178 Millionen bedürftige Kinder in über 150 Ländern beschenkt. „ Gerade in einem Jahr, das für so viele Menschen herausfordernd war, war es uns wichtig, nicht mit dieser guten Tradition zu brechen, sondern weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Aus diesem Grund übernehmen wir auch heuer wieder gerne die Versandkosten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter “, betont Poenisch und fügt hinzu: „ Vielen Dank ebenfalls an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Unternehmen im IZD Tower – unserem Firmensitz – die Weihnachtsgeschenke gespendet und vorbeigebracht haben. ”





Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.

