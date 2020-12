Anschober: Jetzt Kinder kostenlos gegen Influenza impfen

Kinder spielen bei Übertragung wichtige Rolle – Spitäler entlasten

Wien (OTS/BMSGPK) - „Kinder spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung und Verbreitung der Influenza. Die Impfung von Kindern kann daher auch Erkrankungen in anderen Altersgruppen verhindern. Durch eine Impfung werden Ansteckungen verhindert und damit indirekt auch Personen geschützt, die nicht geimpft werden können. Durch die Impfung können längere Ausfälle in Schule, Arbeit, Privat- und Sozialleben vermieden werden. Daher ist es sinnvoll und notwendig, dass Eltern ihre Kinder kostenlos gegen die Influenza impfen lassen. Da ein Großteil der Kinder-Impfstoffe gegen Influenza erstmals als Nasenspray verabreicht wird, fällt auch die Furcht vor Spritzen diesmal weg“, appelliert Gesundheitsminister Rudi Anschober an Eltern, vom kostenlosen Kinderimpfprogramm Gebrauch zu machen. ****

In der Saison 2020/21 steht die Influenza-Impfung erstmals für Kinder vom vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 15. Lebensjahr im Rahmen des kostenfreien Kinderimpfprogramms zur Verfügung.

Gesamt gesehen sind Geimpfte gegenüber den Nicht-Geimpften jedenfalls im Vorteil: Sollten Geimpfte ausnahmsweise trotzdem erkranken, verläuft die Erkrankung zumeist milder und allfällige Krankheitsfolgen fallen deutlich schwächer aus.

Jetzt einer Grippe vorbeugen

Influenza-Viren haben Österreich derzeit noch nicht erreicht. Daher ist es notwendig und zielführend, dass auch jetzt noch möglichst viele Kinder zur Influenza-Impfung kommen, um gerüstet zu sein, wenn die Influenzaviren in Österreich ankommen. Grundsätzlich ist die Impfung jeder Person, die sich schützen will, zu empfehlen. Insbesondere ist die Impfung empfohlen für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensmonat, Personen mit chronischen Erkrankungen, Menschen ab dem 60. Lebensjahr, Personal des Gesundheits- und Pflegebereichs, für in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen und Personal (z.B. Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergarten, Schulen, soziale Einrichtungen/Sozialberufe, etc.), für Schwangere und Frauen, die während der Influenzasaison schwanger werden wollen und einige weitere Personengruppen.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine Influenza-Impfung besonders wichtig, um eine mögliche gleichzeitige Erkrankung zu vermeiden. Eine hohe Influenza-Durchimpfungsrate vermindert zudem die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe und notwendiger stationärer Aufenthalte im Krankenhaus. Eine Influenza-Impfung trägt daher wesentlich dazu bei, dass die Spitalskapazitäten nicht zusätzlich durch Grippekranke belastet werden.

„Lassen Sie ihr Kind impfen. Es macht Sinn und kann Leben retten. Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt und besprechen Sie alle notwendigen Impfungen sowie den dafür benötigten Zeitrahmen. Es zahlt sich aus“, so Anschober abschließend.

