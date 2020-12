"Bewegtes Warten auf das Christkind"

Weihnachtsturnen für 4-10 Jährige

Wien (OTS) - Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION und der ORF Sport Plus bringen Bewegung ins Land und verkürzen für Kinder die Wartezeit am Heiligen Abend!



Bewegung und Sport sind gerade jetzt wichtiger denn je – vor allem für unsere Jüngsten.

Seit 1994 begleitet Hopsi Hopper, der ASKÖ-Fit Frosch Kinder, Eltern und PädagogInnen.

"Gesundheit, Hopsi Hopper spricht, entsteht durch Leben im Gleichgewicht!"

Bewegung leistet für die ganzheitliche Entwicklung unserer Kinder einen wichtigen Beitrag.

Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION haben sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht und wollen allen Eltern und Großeltern im Lande – punktgenau am Heiligen Abend! – mit ihrer Weihnachtsturnstunde für Kinder von vier bis zehn Jahren ein wenig Unterstützung ins Wohnzimmer bringen.

Der ORF hat diese Idee aufgegriffen und strahlt das Bewegte Warten auf das Christkind am Heiligen Abend um 9 und um 12 Uhr über den Kanal ORF Sport Plus aus. Auch in den sozialen Medien der Sportdachverbände wird die Sendung zu sehen sein. Durch die Sendung führt Paralympic Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea.



Worum wird es beim Bewegten Warten auf das Christkind gehen? Trainerinnen und Trainer aus Sportvereinen der drei Verbände gestalten mit unterhaltsamen Bewegungsspielen eine abwechslungsreiche Weihnachtsturnstunde. Bewegung und Sport mit viel Spaß ist das Ziel. Körperliche Aktivität ist vor allem für unsere Kinder wichtig, macht den Kopf frei und hilft auch der mentalen Anspannung entgegenzuwirken, die gerade am 24. Dezember bei so vielen vorherrscht.

Hier gibt es einen Teaser zu sehen.



Wir alle wissen: Chronischer Bewegungsmangel schwächt, fördert Übergewicht und macht krank. Gesunde Bewegungsförderung muss daher so früh wie möglich beginnen.

Hopsi Hopper setzt sich dafür ein, dass sich unsere Kinder täglich mindestens 90 Minuten bewegen können. Bewegungstipps, auch für zuhause mit der Familie und das Hopsi Hopper Bewegungsplakat zum Download finden Sie auf www.hopsihopper.at



"Miteinander mehr bewegen" lautet das Motto der drei Sport-Dachverbände, das Programm heißt "Kinder gesund bewegen" – und das wird auch so gelebt.



Mehr Informationen unter:

www.askoe.at

www.asvoe.at

www.sportunion.at

www.fitsportaustria.at

www.kindergesundbewegen.at



