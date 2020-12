COVID-19 Tests aus dem Container

Schnell und unkompliziert zum Corona Testergebnis vor den Feiertagen: österreichisches Start-up Unternehmen bietet mobile Schnelltests flächendeckend in Wien

Unter dem Motto „Schnell raus aus der Pandemie und wieder rein in den Alltag“ wollen wir bis Ende Jänner ausgeweitet auf zehn bis 15 Standorte in Wien flächendeckende schnelle Corona Test anbieten, um den Menschen rasch eine sichere Rückkehr in ihr gewohntes Leben zu ermöglichen Patrick Frankl, Geschäftsführer der AgenT Antigentesting GmbH

Wien (OTS) - Sicher in die Feiertage: Wer sich jetzt vor Weihnachten noch schnell und unkompliziert testen lassen will, dem bietet das medizinisch geschulte Team der AgentTask die Möglichkeit, dies täglich von 09 -19 Uhr in einem der 5 Standorte (4 Container und 1 Geschäftsstandort) zu tun. Medizinisches Fachpersonal und Sanitäter von AgentTask arbeiten mit den derzeit modernsten und schnellsten Tests, bevorzugt mit den Biocredit Antigen Tests, um der Wiener Bevölkerung ein sicheres und sorgenfreies Weihnachtsfest samt darauffolgenden Feiertage zu ermöglichen.

In nur fünf bis acht Minuten kann den Besuchernder AgentTask-Container mittels unkomplizierter Anwendung in nur vier Handgriffen eine schnelle Analyse der Infektionslage zur Verhinderung der Ausbreitung übermittelt werden. Ebenso bietet AgentTask mobile Testungen für Firmen und Haushalte an, die online unkompliziert 1-2 Tage im Vorhinein gebucht werden können. Das Testergebnis gibt es mittels vidierter Bestätigung über die ärztliche Software.

„Unter dem Motto „Schnell raus aus der Pandemie und wieder rein in den Alltag“ wollen wir bis Ende Jänner ausgeweitet auf zehn bis 15 Standorte in Wien flächendeckende schnelle Corona Test anbieten, um den Menschen rasch eine sichere Rückkehr in ihr gewohntes Leben zu ermöglichen“ , so Patrick Frankl, Geschäftsführer der AgenT Antigentesting GmbH. Denn eines ist sicher: Nur wenn regelmäßiges und schnelles Testen zum Alltag gehört, kann wieder an „Normalität“ gedacht werden. Frankl und sein Team hoffen, mit diesem Service nicht nur den Einzelnen, sondern auch ganze Branchen - wie Gastronomie, Hospitality und Handel - geschützt, getestet und coronafrei unterstützen zu können.



Über Agenttask

Die AgenT Antigentesting Gmbh hat sich zum Ziel gemacht, Menschen rasch wieder in die neue Normalität und Mobilität zurückzuführen. Das im November 2020 gegründete Wiener Unternehmen bietet derzeit an fünf Standorten in Wien Corona Schnelltests sowie PCR Testungen an. Daneben gibt es die Möglichkeit eines mobilen Testservices für Haus- und Firmenbesuche mit einer Vorlaufzeit von ein bis zwei Tagen. Testungen sind mit oder ohne Voranmeldung auch über die Feiertage möglich. www.agenttask.at

Standorte und Öffnungszeiten:

Ab 23.12:

Mariahilferstrasse 72, 1060 Wien , Öffnungszeiten: 9.00-19.00

Aktionspreis: € 39,- an diesem Standort

Ab 23.12

Q19 Einkaufsquartier Döbling: Öffnungszeiten: 9.00-19.00, 24.12 bis 13.00, 31.12 bis 16.00, Aktionspreis: € 29 an diesem Standort

Ab 22.12:

Shell Tankstelle Leopoldauerstrasse 51 , 1210:

Öffnungszeiten: 22.12, 23.12 : 9.30-19.00

24.12: 9.30- 14.00

25.12, 26.12: 9.30-19.00

Aktionspreis: € 29 an diesem Standort

Parndorf Fashion Outlet:

Täglich: 9.30-19.00

24.12: 9.30-14.00

Ab 24.12 geschlossen / bis zur Wiederöffnung des Handels

Aktionspreis: € 29 an diesem Standort

Einkaufszentrum Hanssonzentrum:

Täglich: 9.30 - 19.00

24.12, 25.12 : 9.30-14.00

26.12: geschlossen

Aktionspreis: € 29 an diesem Standort

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Grazia Nordberg

Geschäftsführerin/CEO

gn @ loebellnordberg.com

Fon: +43-1-8904406-12