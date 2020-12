ORF III von 24. bis 27. Dezember: Christmette mit Papst Franziskus, Kaufmann-Weihnachtskonzert, „Rosenkavalier“ aus der Staatsoper

Außerdem: „Mei liabste Weihnachtsweis 2020“, Roseggers „Waldheimat“, „Günther Groissböck – Porträt eines Ausnahmetalents“

Wien (OTS) - Zahlreiche Höhepunkte aus Klassik und Volksmusik sorgen zu den Weihnachtsfeiertagen von Donnerstag, dem 24., bis Sonntag, dem 27. Dezember 2020, in ORF III Kultur und Information für besinnliche Momente und qualitativ hochwertige Programmstunden. Darunter u. a. das Konzert „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ aus dem Jahr 2020, der neuproduzierte „Rosenkavalier“ aus der Wiener Staatsoper, „Mei liabste Weihnachtsweis“ mit Franz Posch aus Tirol und „Wiens größter Weihnachtschor“. Weiters präsentiert ORF III am Heiligen Abend die „Katholische Christmette mit Papst Franziskus“ aus dem Petersdom in Rom. Filme und Dokumentationen mit Publikumslieblingen runden das Programm ab.

Donnerstag, 24. Dezember

Den Festtag eröffnet um 8.50 Uhr eine Ausgabe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“, die die Hintergründe des Heiligen Abends beleuchtet. Danach lässt „Wiens größter Weihnachtschor“ (9.05 Uhr) die schönsten Weihnachtsmelodien erklingen, wenn der Leiter des Radio-Wien-Chors Rainer Keplinger gemeinsam mit Sängerin Monika Ballwein und Musicaldarsteller Drew Sarich auf die vergangenen vier Jahre des Chores zurückblickt, der traditionell zum gemeinsamen Musizieren für „Licht ins Dunkel“ lädt. Nach weihnachtlichen Dokumentationen in den „Expeditionen“ (ab 9.20 Uhr) stehen mit „Die kleine Lady“ (10.30 Uhr), „Ausgerechnet Weihnachten“ (12.10 Uhr) und „Das ewige Lied“ (13.40 Uhr) drei Weihnachts-Spielfilme auf dem Programm. Am Nachmittag sorgen Udo Jürgens’ „Winter- und Weihnachtslieder“ (15.40 Uhr) sowie um 16.25 Uhr die St. Florianer Sängerknaben in einer Neuproduktion von Manfred Corrine für Weihnachtsstimmung. Darauf folgt ein Best-of früherer „Christmas in Vienna“-Ausgaben (18.05 Uhr) sowie das Dacapo der diesjährigen „Family Edition“ (19.05 Uhr) des berühmten Weihnachtskonzerts, dargeboten von Klassikgrößen wie Camilla Nylund und Thomas Hampson.

ORF III zeigt im Hauptabend die „Katholische Christmette mit Papst Franziskus“ (20.15 Uhr) aus dem Vatikan und lässt den Heiligen Abend ab 22.05 Uhr mit mehreren Publikumslieblingen ausklingen. Zunächst liest Otto Schenk Weihnachtsgeschichten, bevor es um 23.35 Uhr eine „Schöne Bescherung“ mit dem 2007 in den Wiener Kammerspielen aufgezeichneten Theaterstück mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek gibt. Danach steht „Heinz Marecek: Ein Fest des Lachens – Weihnachten einmal anders“ (1.10 Uhr) aus der Burg Perchtoldsdorf 2017 auf dem Programm.

Freitag, 25. Dezember

Nach einer weiteren Ausgabe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.50 Uhr), die sich diesmal mit der Bedeutung des Christtags befasst, stehen ab 9.05 Uhr alle 26 Folgen der Kultverfilmung von Roseggers „Waldheimat“ auf dem Spielplan. Im Hauptabend zeigt ORF III zwei weitere musikalische Highlights: Den Anfang macht die Langfassung des 2020 in der Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg aufgezeichneten Konzerts „Weihnachten mit Jonas Kaufmann“ (20.15 Uhr), das in Auszügen bereits am Heiligen Abend in ORF 2 gezeigt wird. Der Startenor gibt neben „Stille Nacht, heilige Nacht“, das 1818 in dieser Kapelle seine Uraufführung feierte, auch weitere Weihnachtsklassiker wie „Let It Snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten. Danach lädt Franz Posch in „Mei liabste Weihnachtsweis 2020“ (21.15 Uhr) zu einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert nach Tirol. „Heimat Österreich“ setzt den Programmabend anschließend u. a. mit den Dokus „Leben in der Waldheimat“ (22.50 Uhr) von Wolfgang Winkler und „Roseggers Waldheimat – Ein Jahr im Zauberwald“ (23.40 Uhr) von Klaus Steindl fort.

Samstag, 26. Dezember

Nach „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.45 Uhr) zum Stephanitag überträgt „ORF III LIVE“ den „Katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom“ (10.00 Uhr) mit Christoph Schönborn und Dompfarrer Toni Faber. Im Hauptabend präsentiert „ORF III Spezial“ mit „Unsere tollen Tanten“ (20.15 Uhr) und „Unsere tollen Nichten“ (22.00 Uhr) zwei Teile der „Tolle Tanten“-Trilogie mit Udo Jürgens, Gunther Philipp und Gus Backus sowie den Peter-Alexander-Klassiker „Charleys Tante“ (23.35 Uhr).

Sonntag, 27. Dezember

Klassische Musik für die jüngere Generation bietet am Morgen des 27. Dezember die Sendung „Ohrenschmaus im Opernhaus 2020 – Tony Makkaroni kocht die schönsten Opernarien“ (8.50 Uhr). Aufgezeichnet wurde der kulinarische Opernspaß in der Babenbergerhalle Klosterneuburg 2020. Live aus der Lutherischen Stadtkirche überträgt ORF III um 10.00 Uhr den Evangelischen Gottesdienst mit Bischof Michael Chalupka. Danach folgt eine neue Ausgabe „Das ganze Interview“ (11.05 Uhr), in der Sandra Szabo Caritas-Präsident Michael Landau zum ausführlichen Gespräch begrüßt. Nach weiteren Spielfilmen und der Operette „Im Schwarzen Rössl“ (18.25 Uhr) zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ im Hauptabend anlässlich der ORF-III-Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ Otto Schenks traditionsreiche Inszenierung von Strauss’ „Der Rosenkavalier“ aus der Wiener Staatsoper, musikalisch neu einstudiert von Musikdirektor Philippe Jordan. Es singen u. a. Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck und Piotr Beczała. Für eine inhaltliche Einführung sorgen bereits um 20.00 Uhr die „Kulissengespräche mit Barbara Rett“. Um 23.50 Uhr zeigt der „Erlebnis Bühne“-Abend noch „Günther Groissböck – Porträt eines Ausnahmetalents“.

