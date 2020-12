Besondere „Seitenblicke“ zu den Weihnachtsfeiertagen in ORF 2

Weihnachtserinnerungen, Rückblicke und eine „Licht ins Dunkel“-Spezialausgabe

Wien (OTS) - Mit ganz besonderen Ausgaben des ORF-Gesellschaftsmagazins lassen die „Seitenblicke“ jeweils um 20.05 Uhr in ORF 2 das Jahr 2020 ausklingen. Am Heiligen Abend und am Christtag teilen prominente Österreicherinnen und Österreicher – darunter DJ Ötzi, Andy Borg, Julian Le Play, Kristina Inhof, Hansi Hinterseer, Franz Klammer, Rebecca Horner u. v. m. – ihre ganz persönlichen Weihnachtserinnerungen mit dem Publikum. Von den „Menschen des Jahres“ über die „Feste des Jahres“ bis zu den Abschieden von Menschen, die 2020 verstorben sind – auch heuer lassen die ORF-„Seitenblicke“ kurz vor dem Jahreswechsel die Höhepunkte des Gesellschaftsjahres Revue passieren. Vom 26. bis 30. Dezember 2020 steht in jeder Ausgabe ein Rückblick auf dem Programm.

Zu Silvester, einen Tag vor dem „Neujahrskonzert“, ist die gesamte Sendung den Wiener Philharmonikern gewidmet.

Außerdem präsentiert „Seitenblicke“-Chefredakteurin Ines Schwandner am Freitag, dem 25. Dezember, um 12.25 Uhr in ORF 2 im Rahmen der Spezialausgabe „Seitenblicke für Licht ins Dunkel“ zahlreiche von Prominenten unterstützte „Licht ins Dunkel“-Aktivitäten und -Initiativen und zeigt, wie das gesammelte Geld verwendet wurde und wird.

