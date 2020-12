„Aufgetischt: von Kopf bis Fuß“ am 26. Dezember

ORF 2 feiert am Stephanitag das kunstvolle Handwerk

Wien (OTS) - „Aufgetischt: von Kopf bis Fuß“ verschreibt sich am Samstag, dem 26. Dezember 2020, um 17.55 Uhr in ORF 2 ganz der Ästhetik und begibt sich auf eine filmische Reise durch Österreichs Handwerksszene. Der Fokus liegt dabei vorranging auf Persönlichkeiten, die ihr Leben dem Erschaffen von Bekleidung verschrieben haben. Von Maßschuhen über edle Kopfbedeckungen bis zur Taschenmacherei bietet die Sendung einen ansprechenden Querschnitt durch die Kreativszene des Landes. Für eine Prise Kulinarik sorgt ein Patissier, der in seiner Backstube geometrische Kunstwerke kreiert.

So unterschiedlich wie die Produkte, die in liebevoller Detailarbeit entstehen, sind auch die Menschen, die hinter diesen Ideen stehen:

Schuhmacherin Doris Pfaffenlehner etwa hat ein altes Bahnhofsgebäude zu ihrem Atelier umgebaut, in der sie heute von Hand Maßschuhe anfertigt. Susanne Bisovsky hingegen sammelt alte Kleidung und Kunsthandwerksgegenstände, aus der die Modeschöpferin ihre ganz eigene modische Richtung entwickelt – den „Wiener Chic“. Taschenmacherin Sophie Annerl ist als Matrosin auf Großseglern zur See gefahren und designt heute in Pöchlarn nahe Melk Lederaccessoires mit nautischem Touch. Josef Kollmann verschrieb sich edlen Kopfbedeckungen, die er aus Schafwoll-, Kaninchen- oder Biberhaarfilz fertigt.

Dass Ästhetik und Kulinarik eng zusammenliegen können, beweist Matthias Krenn. In Waidhofen an der Ybbs entwirft der Patissier Kunstwerke aus Zucker und Eischnee, die er in erlesene Farben und Formen kleidet. Die geometrischen Tortenskulpturen müssen einen aufwendigen Prozess durchlaufen, ehe sie auf den Teller dürfen. Von der Idee über die Zeichnung und ein maßstabgetreues Styropormodell geht es zum Experiment und erst dann in die Fertigung des eigentlichen Produktes.

Der Film von Lisa Mörtelmayr, Claudia Pöchlauer, Katharina Heigl und Thomas Knoglinger ist eine Koproduktion von Satel Film und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich und Carinthia Film Commission.

