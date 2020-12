Warten aufs Christkind mit der ORF-Premiere „Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex“ und zahlreichen Animationshits

Außerdem: Wiedersehen mit Weihnachtsklassikern am Heiligen Abend in ORF 1

Wien (OTS) - Warten bis das Christkind kommt – mit den Filmhighlights in ORF 1 geht die Zeit schneller vorbei! Am Heiligen Abend, am Donnerstag, dem 24. Dezember 2020, stehen u. a. „Kasperl“-Abenteuer, „Schneewelt – Eine Weihnachtsgeschichte“, „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ und die ORF-Premiere „Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex“ für die jüngsten Fernsehzuschauer/innen auf dem Programm. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und dem Musical-Fantasy-Film „Mary Poppins“ aus dem Jahr 1964, bevor die Animationshits „Alles steht Kopf“, „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ und „Merida – Legende der Highlands“ die Wartezeit verkürzen.

Bei „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ steht bereits um 6.45 Uhr „Der schönste Tag des Jahres“ bevor. Der „ABC Bär“ öffnet gleich danach das letzte Kästchen im „Adventkalender“ und um 7.05 Uhr ist die letzte Folge von „Schneewelt – Eine Weihnachtsgeschichte“ zu sehen. Bei „Servus Kasperl“ um 7.30 Uhr suchen Kasperl & Leopold „Die verlorenen Geschenke“ – ob Hexe Hu etwas damit zu tun hat? – und um 7.55 Uhr sorgt der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für die richtige Stimmung.

Um 9.20 Uhr steht die ORF-Premiere von „Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex“ auf dem Programm. In der zweiten Abenteuerverfilmung nach der populären Kinderbuchreihe von Dagmar Hoßfeld kämpfen Emma Schweiger & Co. unter der Regie von Til Schweiger für den Bestand ihres Kinderparadieses. Denn ausgerechnet dort will Heino Ferch als skrupelloser Bürgermeister eine Hotelanlage aufstellen. Nun liegt es an Conni und ihren Verbündeten, ihr Paradies zu verteidigen.

Um 10.50 Uhr verwandelt „Mary Poppins“ dank ihrer magischen Kräfte das Alltagsleben der Familie Banks in ein fröhlich-wundervolles Reich der Fantasie. „Alles steht Kopf“ heißt es um 13.05 Uhr im Oscar-prämierten Animationsabenteuer, wenn die heile Gefühlswelt der elfjährigen Riley zu zerbrechen droht – Freude, Kummer, Wut, Angst und Ekel starten beherzt eine Rettungsaktion. Um 14.30 Uhr verkürzt der Animationshit „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ die Wartezeit aufs Christkind. Abenteuer mit „Merida – Legende der Highlands“ bezaubern um 16.00 Uhr das junge Publikum.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at